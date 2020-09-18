«الأسمرات» أنقذت قاطنيها من العشوائيات إلى الحياة الحضارية

سنوات طوال عانى فيها عدد كبير من قاطني المناطق العشوائية، بسبب ما تعرضوا له من أمور سيئة طوال حياتهم، لكن بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، كرست الحكومة جهدها لفتح ملف العشوائيات في مصر، وإنشاء وحدات سكنية جديدة تليق بكرامة المواطن المصري، وبالفعل كان "الأسمرات" أحد هذه المشروعات القومية التي شهدتها البلاد مؤخرًا.ظهرت مدينة الأسمرات بمراحلها الثلاث بحى المقطم، أكبر المشاريع لتطوير المناطق العشوائية، التى استوعبت أكثر من 15 ألف أسرة حتى الآن، تسلموا الوحدات للسكان مجهزة بالكامل وكاملة المرافق، حيث وفرت الدولة فرشًا جديدًا للأسر وأجهزة كهربائية، ليتسلم المواطن وحدته الجديدة على المفتاح، وبدون مقابل «مجانا» وكل ما يدفعه هو إيجار شهرى تملكى لا يتخطى الـ400 جنيه.