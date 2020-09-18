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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة مطروح: تلقينا 904 طلبا للتصالح في مخالفات البناء

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:21 م
التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء
ياسمين شعيب
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أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح عن تلقي 904 طلب للتصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وأوضح أن جاء ذلك بعد أن أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قرارا رقم 322 لسنة 2020 بشأن إقرار تخفيض قيمة المتر المسطح فى مخالفات البناء فى مدن وقرى ونجوع المحافظة بنسب من 25 % حتى 60 % من قيمة المتر المسطح السابق إقراره فى ديسمبر 2019.

وأضاف أن ذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في طلبات التصالح الجديدة آخر مهلة 30 سبتمبر الجاري، لدفع جدية التصالح لمن تقدم بطلب سابقا وسداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

وتابع أنه يتم تحصيل الرسوم بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة حتى الساعة الــ 10 مساء طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وبحث الطلبات ورفعها للجنة العليا للبت فيها واتخاذ القرار للتصالح من عدمه.

وأكد على زيادة أعداد العاملين بالمركز التكنولوجي في الخزينة وشبابيك تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء لإنجاز وتسهيل تلقي الطلبات موضحا أنه يتابع تنفيذ الإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وسداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات التي تقدموا بها المواطنين والتي حددتها الدولة وطبقًا للقانون الصادر بهذا الشأن لافتًا إلى تزايد أعداد المتقدمين للتصالح.

وأشار إلى الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح لضمان انتظام وسير العمل تنفيذًا لتكليفات محافظ مطروح بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتلقى الطلبات وسير العمل واستلام الطلبات وسداد جدية التصالح، وذلك طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
رئيس مدينة مطروح: تلقينا 904 طلبا للتصالح في مخالفات البناء
رئيس مدينة مطروح: تلقينا 904 طلبا للتصالح في مخالفات البناء

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