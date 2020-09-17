الرئيس الصومالي يعين محمد روبلي رئيسًا جديدًا للوزراء

عين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، اليوم الخميس، محمد حسين روبلي رئيسًا جديدًا للوزراء خلفا لحسن علي خيري.يأتي ذلك بعد أن عقدت قيادة الحكومة الفيدرالية وجميع الولايات الأعضاء فيها برئاسة رئيس فرماجو، ومشاركة القائم بأعمال رئيس الوزراء مهدي محمد غوليد ورئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني ورئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام ورئيس ولاية جنوب الغرب عبد العزيز حسن محمد ورئيس ولاية غلمدغ أحمد عبدي كاريه ورئيس ولاية هيرشبيلي محمد عبدي واري ومحافظ إقليم بنادر وعمدة مقديشو عمر محمود محمد مؤتمرا في الفترة 13-17 سبتمبر 2020.وتمت خلال المؤتمر مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية التي تحيط بالجهود المبذولة في عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها وفقا لاتفاقية دوسمريب.واتفق المشاركون على أن تعين الحكومة الفيدرالية لجنة انتخابية على المستوى الفيدرالي تتعاون مع لجنة انتخابية على المستوى الإقليمي، مع بدء خطط الانتخابات في 1 نوفمبر 2020.