رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 18 سبتمبر 2020

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:52 ص
الأبراج
الأبراج
إسلام جمال
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 18 سبتمبر 2020

الحمل
مهنيًا: تراكم العمل وتأجيله ليسا في مصلحتك، فهناك أولويات واضحة عليك أن تبدأ بها لتصل إلى النتائج المرجوّة.
عاطفيًا: عاطفتك ورومانسيتك تقرّبان الشريك منك وتمضي معه لحظات من الحب الصادق لا تنتسى.
صحيًا: قد لا تتقبل بعض الملاحظات بشأن وضعك الصحي من قبل الطبيب، لكن هذا هو الواقع، وعليك التقيد بإرشاداته.

الثور
مهنيًا: تحصل على ما تطمح إليه في حياتك المهنية وتنجح في استعادة كل ما خسرته في أحد مشاريعك.
عاطفيًا: تشعرك متطلبات الحبيب بالانزعاج وتخشى أن يستغلّ عواطفك تجاهه، لكنك تكون له بالمرصاد وتواجهه.
صحيًا: ابتعد قدر الإمكان عن السهرات في الأماكن المغلقة حيث تكثر روائح التدخين المضرة لك.

الجوزاء
مهنيًا: نجاح على الصعيد المهني قد يغيّر مجرى حياتك ويأتيك بمشاريع كبيرة لم تكن تتوقعها.
عاطفيًا: تضطر أحيانًا إلى تحمّل أخطاء الحبيب، صارحه بانزعاجك وساعده على عدم تكرارها.
صحيًا: لكل داء دواء، والمحافظة على رشاقتك الحالية يدفعك إلى التخفيف من الأكل وممارسة الرياضة.

السرطان
مهنيًا: تشعر بأنك مرتبط بقرارات من هم أقل منك كفاءة وتعجز عن إحداث أي تغيير أساسي.
عاطفيًا: يعاني الشريك قلة ثقتك به، فهو يحبك ويخلص لك إلى أبعد الحدود لكنك لا تبادله بالمثل.
صحيًا: تتوصل إلى نتيجة مفادها أن قيامك بأعمال أكبر من طاقتك على التحمل وراء معاناتك صحيًا.

الأسد 
مهنيًا: تتخلص من ذبذبات بعض المشاكل، فتتحرر من بعض القيود وتنكب على دراسة مالية مهمة.
عاطفيًا: تتخلّص من عقدة عاطفية أقلقتك وأتعبت أعصابك مدة غير قصيرة، وتخرج منها أقوى من السابق.
صحيًا: ساعد نفسك أولًا كي يساعدك الآخرون للتخلص من القلق الذي ينتابك ويزعجك.

العذراء
مهنيًا: تنطلق في مشاريع تدرّ عليك استثمارات جديدة وتكسبك أرباحًا كبيرة.
عاطفيًا: مشكلاتك مع الشريك في طريقها إلى الزوال فكن صبورًا ومتفائلًا وحضّر له مفاجأة سارّة.
صحيًا: تراودك بين الحين والآخر هواجس تبقيل في قلق دائم يحرمك النوم ليلًا.

الميزان
مهنيًا: لقاءات جديدة وسارّة تسهّل أمامك الانطلاق في مشاريع عمل جديدة وتفتح لك الطريق نحو استثمارات كبيرة.
عاطفيًا: الحب هو الفرصة الأهم في حياتك لتغيير الروتين القاتل الذي تعيشه والخروج من شرنقة العزلة والانزواء.
صحيًا: قد يكون من الأفضل لك التخلّي عن هموم العمل اليومية وتمضية أسبوع نقاهة في أحد المنتجعات السياحية في الجبل.

العقرب
مهنيًا: خذ بزمام الأمور بيديك ولا تعتمد على أحد، ولا تتردد في فرض وجهة نظرك في العمل.
عاطفيًا: تدعو الشريك إلى رفقتك وتمضية أوقات ممتعة لتنسيه الألم الذي سببته له.
صحيًا: إذا كنت تسأل من المسؤول عن تدهور وضعك الصحي، فالجواب هو أنت، بسبب إهمالك.

القوس
مهنيًا: لا تقبل أيّ وساطة لتطوير مهامك واعمل بنفسك للوصول إلى ما تطمح إليه.
عاطفيًا: احرص على إنجاح علاقتك بالحبيب مهما تطلب الأمر لأنك لن تتحمّل فراقه.
صحيًا: ممارسة ركوب الدراجة يوميًا مفيدة للجسم ولا سيما لعضلات الساقين.

الجدي
مهنيًا: تقوم بأعمالك باندفاع وحماسة ما يشجع المحيطين بك على العمل بجهد أكبر.
عاطفيًا: تقع في شباك أحد الأشخاص من الطرف الآخر وتشعر بأنك لا تستطيع الافتراق عنه أبدًا.
صحيًا: لا تخف من التعبير عن أوجاعك ومصاعبك، الخطأ مكلف ولن يكون سهلًا. 

الدلو
مهنيًا: اقبل الفرصة التي تعرض عليك من دون تردد، فهي ورقة رابحة لمستقبلك.
عاطفيًا: لا تكن قاسيًا مع الحبيب بل متسامحًا، فهو لا يقصد أن يجرح مشاعرك في كلامه.
صحيًا: العمل أكثر من الوقت المحدد يصيبك بإرهاق ويحتم عليك التخفيف منه قدر المستطاع على وجه السرعة.

الحوت
مهنيًا: انفراجات في حياتك المهنية، وتعمل بشكل مستمرّ وجدّي لتحسين وضعك المالي والتقدّم خطوات نحو الأمام.
عاطفيًا: لا تنجرّ وراء الأحلام والخيال في علاقتك العاطفية حتى لا تتلقى صدمة.
صحيًا: الراحة الفكرية مهمة جدًا من أجل صفاء الذهن، وهذا يساعدك على التطوّر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من «الواحات» لتفجير معهد الأورام.. التاريخ الأسود لجرائم الإخوان

لا زيادة في البنزين.. تفاصيل إعلان «البترول» أسعار الوقود الجديدة

تفاصيل مخطط الإرهابى يحيى موسى لتهريب الإخوان من مصر لتركيا

«الصحة العالمية» تحذّر من معدلات مقلقة لانتقال عدوى كورونا

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

دفاع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته يكشف تفاصيل تسليم «ايلين» لجدتها

«المتحدة» تكشف التفاصيل الكاملة لبرنامج لميس الحديدي الجديد على قناة «ON»

للشباب حتى 35 سنة.. فرص عمل جديدة بإحدى الصيدليات

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

«السكرتيرة قبلك فى البيت».. كواليس طلاق محرم فؤاد وماجدة بيضون

عشَّاق أم كلثوم.. فنان كبير هدد محمود الشريف بـ«مسدس» بسبب خطبة الست

«مكانش بيتبحبح معايا في السياسة».. وقائع زيارة محمد نجيب لـ «الشعراوي»

نجم الساعة

انتهاك الإبداع.. كيف حاولت «الإرهابية» السيطرة على قوة مصر الناعمة؟

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 18-9-2020

كيفية معرفة الرقم السرى للطالب

نتيجة تقليل الاغتراب 2020 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية

دراسة تكشف مفاجأة لأصحاب الوزن الزائد

مقالات الرأي
مدحت بشاى
اللقاح نزل فى صيدلية بطنطا
جمال طه
الخروج الكبير لـ«إخوان تونس»
ماجد حبته
الحكومة اليابانية الجديدة
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
المزيد

الثقافة

دار الهلال تصدر رواية «إيبو العظيم» للروائى حسين عبدالبصير

القومي للمسرح ينظم حفلا غنائيا لـ أنغام في ساحة الهناجر

معرض «الطريق الدائري» لـ عمرو الكفراوي بجاليري مصر.. 27 سبتمبر

عمران القيسى: مهرجان «ضى» أبرز الفعاليات التشكيلية العربية حاليًا