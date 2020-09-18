حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 18 سبتمبر 2020

الحمل

مهنيًا: تراكم العمل وتأجيله ليسا في مصلحتك، فهناك أولويات واضحة عليك أن تبدأ بها لتصل إلى النتائج المرجوّة.

عاطفيًا: عاطفتك ورومانسيتك تقرّبان الشريك منك وتمضي معه لحظات من الحب الصادق لا تنتسى.

صحيًا: قد لا تتقبل بعض الملاحظات بشأن وضعك الصحي من قبل الطبيب، لكن هذا هو الواقع، وعليك التقيد بإرشاداته.



الثور

مهنيًا: تحصل على ما تطمح إليه في حياتك المهنية وتنجح في استعادة كل ما خسرته في أحد مشاريعك.

عاطفيًا: تشعرك متطلبات الحبيب بالانزعاج وتخشى أن يستغلّ عواطفك تجاهه، لكنك تكون له بالمرصاد وتواجهه.

صحيًا: ابتعد قدر الإمكان عن السهرات في الأماكن المغلقة حيث تكثر روائح التدخين المضرة لك.



الجوزاء

مهنيًا: نجاح على الصعيد المهني قد يغيّر مجرى حياتك ويأتيك بمشاريع كبيرة لم تكن تتوقعها.

عاطفيًا: تضطر أحيانًا إلى تحمّل أخطاء الحبيب، صارحه بانزعاجك وساعده على عدم تكرارها.

صحيًا: لكل داء دواء، والمحافظة على رشاقتك الحالية يدفعك إلى التخفيف من الأكل وممارسة الرياضة.



السرطان

مهنيًا: تشعر بأنك مرتبط بقرارات من هم أقل منك كفاءة وتعجز عن إحداث أي تغيير أساسي.

عاطفيًا: يعاني الشريك قلة ثقتك به، فهو يحبك ويخلص لك إلى أبعد الحدود لكنك لا تبادله بالمثل.

صحيًا: تتوصل إلى نتيجة مفادها أن قيامك بأعمال أكبر من طاقتك على التحمل وراء معاناتك صحيًا.



الأسد

مهنيًا: تتخلص من ذبذبات بعض المشاكل، فتتحرر من بعض القيود وتنكب على دراسة مالية مهمة.

عاطفيًا: تتخلّص من عقدة عاطفية أقلقتك وأتعبت أعصابك مدة غير قصيرة، وتخرج منها أقوى من السابق.

صحيًا: ساعد نفسك أولًا كي يساعدك الآخرون للتخلص من القلق الذي ينتابك ويزعجك.



العذراء

مهنيًا: تنطلق في مشاريع تدرّ عليك استثمارات جديدة وتكسبك أرباحًا كبيرة.

عاطفيًا: مشكلاتك مع الشريك في طريقها إلى الزوال فكن صبورًا ومتفائلًا وحضّر له مفاجأة سارّة.

صحيًا: تراودك بين الحين والآخر هواجس تبقيل في قلق دائم يحرمك النوم ليلًا.



الميزان

مهنيًا: لقاءات جديدة وسارّة تسهّل أمامك الانطلاق في مشاريع عمل جديدة وتفتح لك الطريق نحو استثمارات كبيرة.

عاطفيًا: الحب هو الفرصة الأهم في حياتك لتغيير الروتين القاتل الذي تعيشه والخروج من شرنقة العزلة والانزواء.

صحيًا: قد يكون من الأفضل لك التخلّي عن هموم العمل اليومية وتمضية أسبوع نقاهة في أحد المنتجعات السياحية في الجبل.



العقرب

مهنيًا: خذ بزمام الأمور بيديك ولا تعتمد على أحد، ولا تتردد في فرض وجهة نظرك في العمل.

عاطفيًا: تدعو الشريك إلى رفقتك وتمضية أوقات ممتعة لتنسيه الألم الذي سببته له.

صحيًا: إذا كنت تسأل من المسؤول عن تدهور وضعك الصحي، فالجواب هو أنت، بسبب إهمالك.



القوس

مهنيًا: لا تقبل أيّ وساطة لتطوير مهامك واعمل بنفسك للوصول إلى ما تطمح إليه.

عاطفيًا: احرص على إنجاح علاقتك بالحبيب مهما تطلب الأمر لأنك لن تتحمّل فراقه.

صحيًا: ممارسة ركوب الدراجة يوميًا مفيدة للجسم ولا سيما لعضلات الساقين.



الجدي

مهنيًا: تقوم بأعمالك باندفاع وحماسة ما يشجع المحيطين بك على العمل بجهد أكبر.

عاطفيًا: تقع في شباك أحد الأشخاص من الطرف الآخر وتشعر بأنك لا تستطيع الافتراق عنه أبدًا.

صحيًا: لا تخف من التعبير عن أوجاعك ومصاعبك، الخطأ مكلف ولن يكون سهلًا.



الدلو

مهنيًا: اقبل الفرصة التي تعرض عليك من دون تردد، فهي ورقة رابحة لمستقبلك.

عاطفيًا: لا تكن قاسيًا مع الحبيب بل متسامحًا، فهو لا يقصد أن يجرح مشاعرك في كلامه.

صحيًا: العمل أكثر من الوقت المحدد يصيبك بإرهاق ويحتم عليك التخفيف منه قدر المستطاع على وجه السرعة.



الحوت

مهنيًا: انفراجات في حياتك المهنية، وتعمل بشكل مستمرّ وجدّي لتحسين وضعك المالي والتقدّم خطوات نحو الأمام.

عاطفيًا: لا تنجرّ وراء الأحلام والخيال في علاقتك العاطفية حتى لا تتلقى صدمة.

صحيًا: الراحة الفكرية مهمة جدًا من أجل صفاء الذهن، وهذا يساعدك على التطوّر.

