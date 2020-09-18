حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 18 سبتمبر 2020
الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:52 ص
إسلام جمالطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الثور
مهنيًا: تحصل على ما تطمح إليه في حياتك المهنية وتنجح في استعادة كل ما خسرته في أحد مشاريعك.
عاطفيًا: تشعرك متطلبات الحبيب بالانزعاج وتخشى أن يستغلّ عواطفك تجاهه، لكنك تكون له بالمرصاد وتواجهه.
صحيًا: ابتعد قدر الإمكان عن السهرات في الأماكن المغلقة حيث تكثر روائح التدخين المضرة لك.
الجوزاء
مهنيًا: نجاح على الصعيد المهني قد يغيّر مجرى حياتك ويأتيك بمشاريع كبيرة لم تكن تتوقعها.
عاطفيًا: تضطر أحيانًا إلى تحمّل أخطاء الحبيب، صارحه بانزعاجك وساعده على عدم تكرارها.
صحيًا: لكل داء دواء، والمحافظة على رشاقتك الحالية يدفعك إلى التخفيف من الأكل وممارسة الرياضة.
السرطان
مهنيًا: تشعر بأنك مرتبط بقرارات من هم أقل منك كفاءة وتعجز عن إحداث أي تغيير أساسي.
عاطفيًا: يعاني الشريك قلة ثقتك به، فهو يحبك ويخلص لك إلى أبعد الحدود لكنك لا تبادله بالمثل.
صحيًا: تتوصل إلى نتيجة مفادها أن قيامك بأعمال أكبر من طاقتك على التحمل وراء معاناتك صحيًا.
الأسد
العذراء
مهنيًا: تنطلق في مشاريع تدرّ عليك استثمارات جديدة وتكسبك أرباحًا كبيرة.
عاطفيًا: مشكلاتك مع الشريك في طريقها إلى الزوال فكن صبورًا ومتفائلًا وحضّر له مفاجأة سارّة.
صحيًا: تراودك بين الحين والآخر هواجس تبقيل في قلق دائم يحرمك النوم ليلًا.
الميزان
مهنيًا: لقاءات جديدة وسارّة تسهّل أمامك الانطلاق في مشاريع عمل جديدة وتفتح لك الطريق نحو استثمارات كبيرة.
عاطفيًا: الحب هو الفرصة الأهم في حياتك لتغيير الروتين القاتل الذي تعيشه والخروج من شرنقة العزلة والانزواء.
صحيًا: قد يكون من الأفضل لك التخلّي عن هموم العمل اليومية وتمضية أسبوع نقاهة في أحد المنتجعات السياحية في الجبل.
العقرب
مهنيًا: خذ بزمام الأمور بيديك ولا تعتمد على أحد، ولا تتردد في فرض وجهة نظرك في العمل.
عاطفيًا: تدعو الشريك إلى رفقتك وتمضية أوقات ممتعة لتنسيه الألم الذي سببته له.
صحيًا: إذا كنت تسأل من المسؤول عن تدهور وضعك الصحي، فالجواب هو أنت، بسبب إهمالك.
القوس
مهنيًا: لا تقبل أيّ وساطة لتطوير مهامك واعمل بنفسك للوصول إلى ما تطمح إليه.
عاطفيًا: احرص على إنجاح علاقتك بالحبيب مهما تطلب الأمر لأنك لن تتحمّل فراقه.
صحيًا: ممارسة ركوب الدراجة يوميًا مفيدة للجسم ولا سيما لعضلات الساقين.
الجدي
مهنيًا: تقوم بأعمالك باندفاع وحماسة ما يشجع المحيطين بك على العمل بجهد أكبر.
عاطفيًا: تقع في شباك أحد الأشخاص من الطرف الآخر وتشعر بأنك لا تستطيع الافتراق عنه أبدًا.
صحيًا: لا تخف من التعبير عن أوجاعك ومصاعبك، الخطأ مكلف ولن يكون سهلًا.
الدلو
مهنيًا: اقبل الفرصة التي تعرض عليك من دون تردد، فهي ورقة رابحة لمستقبلك.
عاطفيًا: لا تكن قاسيًا مع الحبيب بل متسامحًا، فهو لا يقصد أن يجرح مشاعرك في كلامه.
صحيًا: العمل أكثر من الوقت المحدد يصيبك بإرهاق ويحتم عليك التخفيف منه قدر المستطاع على وجه السرعة.
الحوت
مهنيًا: انفراجات في حياتك المهنية، وتعمل بشكل مستمرّ وجدّي لتحسين وضعك المالي والتقدّم خطوات نحو الأمام.
عاطفيًا: لا تنجرّ وراء الأحلام والخيال في علاقتك العاطفية حتى لا تتلقى صدمة.
صحيًا: الراحة الفكرية مهمة جدًا من أجل صفاء الذهن، وهذا يساعدك على التطوّر.
حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 18 سبتمبر 2020
الحمل
مهنيًا: تراكم العمل وتأجيله ليسا في مصلحتك، فهناك أولويات واضحة عليك أن تبدأ بها لتصل إلى النتائج المرجوّة.
عاطفيًا: عاطفتك ورومانسيتك تقرّبان الشريك منك وتمضي معه لحظات من الحب الصادق لا تنتسى.
صحيًا: قد لا تتقبل بعض الملاحظات بشأن وضعك الصحي من قبل الطبيب، لكن هذا هو الواقع، وعليك التقيد بإرشاداته.
مهنيًا: تراكم العمل وتأجيله ليسا في مصلحتك، فهناك أولويات واضحة عليك أن تبدأ بها لتصل إلى النتائج المرجوّة.
عاطفيًا: عاطفتك ورومانسيتك تقرّبان الشريك منك وتمضي معه لحظات من الحب الصادق لا تنتسى.
صحيًا: قد لا تتقبل بعض الملاحظات بشأن وضعك الصحي من قبل الطبيب، لكن هذا هو الواقع، وعليك التقيد بإرشاداته.
الثور
مهنيًا: تحصل على ما تطمح إليه في حياتك المهنية وتنجح في استعادة كل ما خسرته في أحد مشاريعك.
عاطفيًا: تشعرك متطلبات الحبيب بالانزعاج وتخشى أن يستغلّ عواطفك تجاهه، لكنك تكون له بالمرصاد وتواجهه.
صحيًا: ابتعد قدر الإمكان عن السهرات في الأماكن المغلقة حيث تكثر روائح التدخين المضرة لك.
الجوزاء
مهنيًا: نجاح على الصعيد المهني قد يغيّر مجرى حياتك ويأتيك بمشاريع كبيرة لم تكن تتوقعها.
عاطفيًا: تضطر أحيانًا إلى تحمّل أخطاء الحبيب، صارحه بانزعاجك وساعده على عدم تكرارها.
صحيًا: لكل داء دواء، والمحافظة على رشاقتك الحالية يدفعك إلى التخفيف من الأكل وممارسة الرياضة.
السرطان
مهنيًا: تشعر بأنك مرتبط بقرارات من هم أقل منك كفاءة وتعجز عن إحداث أي تغيير أساسي.
عاطفيًا: يعاني الشريك قلة ثقتك به، فهو يحبك ويخلص لك إلى أبعد الحدود لكنك لا تبادله بالمثل.
صحيًا: تتوصل إلى نتيجة مفادها أن قيامك بأعمال أكبر من طاقتك على التحمل وراء معاناتك صحيًا.
الأسد
مهنيًا: تتخلص من ذبذبات بعض المشاكل، فتتحرر من بعض القيود وتنكب على دراسة مالية مهمة.
عاطفيًا: تتخلّص من عقدة عاطفية أقلقتك وأتعبت أعصابك مدة غير قصيرة، وتخرج منها أقوى من السابق.
عاطفيًا: تتخلّص من عقدة عاطفية أقلقتك وأتعبت أعصابك مدة غير قصيرة، وتخرج منها أقوى من السابق.
صحيًا: ساعد نفسك أولًا كي يساعدك الآخرون للتخلص من القلق الذي ينتابك ويزعجك.
العذراء
مهنيًا: تنطلق في مشاريع تدرّ عليك استثمارات جديدة وتكسبك أرباحًا كبيرة.
عاطفيًا: مشكلاتك مع الشريك في طريقها إلى الزوال فكن صبورًا ومتفائلًا وحضّر له مفاجأة سارّة.
صحيًا: تراودك بين الحين والآخر هواجس تبقيل في قلق دائم يحرمك النوم ليلًا.
الميزان
مهنيًا: لقاءات جديدة وسارّة تسهّل أمامك الانطلاق في مشاريع عمل جديدة وتفتح لك الطريق نحو استثمارات كبيرة.
عاطفيًا: الحب هو الفرصة الأهم في حياتك لتغيير الروتين القاتل الذي تعيشه والخروج من شرنقة العزلة والانزواء.
صحيًا: قد يكون من الأفضل لك التخلّي عن هموم العمل اليومية وتمضية أسبوع نقاهة في أحد المنتجعات السياحية في الجبل.
العقرب
مهنيًا: خذ بزمام الأمور بيديك ولا تعتمد على أحد، ولا تتردد في فرض وجهة نظرك في العمل.
عاطفيًا: تدعو الشريك إلى رفقتك وتمضية أوقات ممتعة لتنسيه الألم الذي سببته له.
صحيًا: إذا كنت تسأل من المسؤول عن تدهور وضعك الصحي، فالجواب هو أنت، بسبب إهمالك.
القوس
مهنيًا: لا تقبل أيّ وساطة لتطوير مهامك واعمل بنفسك للوصول إلى ما تطمح إليه.
عاطفيًا: احرص على إنجاح علاقتك بالحبيب مهما تطلب الأمر لأنك لن تتحمّل فراقه.
صحيًا: ممارسة ركوب الدراجة يوميًا مفيدة للجسم ولا سيما لعضلات الساقين.
الجدي
مهنيًا: تقوم بأعمالك باندفاع وحماسة ما يشجع المحيطين بك على العمل بجهد أكبر.
عاطفيًا: تقع في شباك أحد الأشخاص من الطرف الآخر وتشعر بأنك لا تستطيع الافتراق عنه أبدًا.
صحيًا: لا تخف من التعبير عن أوجاعك ومصاعبك، الخطأ مكلف ولن يكون سهلًا.
الدلو
مهنيًا: اقبل الفرصة التي تعرض عليك من دون تردد، فهي ورقة رابحة لمستقبلك.
عاطفيًا: لا تكن قاسيًا مع الحبيب بل متسامحًا، فهو لا يقصد أن يجرح مشاعرك في كلامه.
صحيًا: العمل أكثر من الوقت المحدد يصيبك بإرهاق ويحتم عليك التخفيف منه قدر المستطاع على وجه السرعة.
الحوت
مهنيًا: انفراجات في حياتك المهنية، وتعمل بشكل مستمرّ وجدّي لتحسين وضعك المالي والتقدّم خطوات نحو الأمام.
عاطفيًا: لا تنجرّ وراء الأحلام والخيال في علاقتك العاطفية حتى لا تتلقى صدمة.
صحيًا: الراحة الفكرية مهمة جدًا من أجل صفاء الذهن، وهذا يساعدك على التطوّر.