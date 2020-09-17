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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر 9 أحكام جديدة من المحكمة الدستورية العليا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:21 م
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
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نشرت الجريدة الرسمية 9 أحكام أصدرتها المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، بجلستها المنعقدة 5 سبتمبر، حول مدى دستورية القوانين المعروضة عليها.

ونشرت الجريدة الرسمية 9 أحكام صدرت من المحكمة الدستورية، ومنها حكم بعدم قبول الدعويين المقامتين من وزير المالية طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة النقض، فيما تضمنته تلك الأحكام من تحديد قيمة الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها، طبقا لقانون الإصلاح الزراعي على أساس قيمتها في تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء عليها، وليس بقيمتها في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها.

وأقيمت الدعويين التى حملتا رقمي 20 و22 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ" للمطالبة بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي (محكمة النقض)، فيما تضمنته تلك الأحكام من تحديد قيمة الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقًا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 على أساس قيمتها في تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء عليها، وليس بقيمتها في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، مما يعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 66 1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية".

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