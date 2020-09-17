قيمة التصالح في مخالفات البناء بالإسكندرية

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم قرارا بشأن تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر في مخالفات البناء لتصبح ٥٠٪ بدلا من ٤٠٪.وأوضح الشريف أن ذلك القرار جاء مراعاة لظروف المواطنين وفي ضوء المراجعة المستمرة للجان التقييم، لافتا أنه سيتم خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة. على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.وكان قد أصدر الشريف الأحد، القرار رقم 602 لسنة 2020 بشأن تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر في مخالفات البناء لتصبح 40% بدلًا من 25%، تعديلًا لما قرره في الثامن من سبتمبر الجاري، بالقرار رقم 599 لسنة 2020 بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بتخفيض 25% من قيمة سعر المتر في مخالفات البناء، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.• طلبات التصالحوأعلنت محافظة الإسكندرية أنه بلغ إجمالي المتحصلات من جدية التصالح في بعض مخالفات البناء أكثر من نصف مليار جنيه حتى الآن، إذ بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح إلى 3070 طلبا، وذلك وفقًا للإجراءات التي تقوم بها المحافظة لتفعيل قانون التصالح، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة مستمرة في تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء من قبل اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح.أن هناك متابعة لحظية من جميع قيادات المحافظة لأعمال تلقي طلبات التصالح لتيسير الإجراءات على المواطنين. لافتا أن تلقي طلبات التصالح من قبل المواطنين مستمر على مدار اليوم، ويمتد من الثامنة صباحا حتى أوقات متأخرة من الليل، وحتى انتهاء جميع طلبات المواطنين التي تم استلامها خلال اليوم، فضلًا عن توفير شوادر وكراسي للمواطنين وكبار السن خلال انتظارهم.وأشار «الشريف» إلى أنه "خلال الفترة من أول يناير ٢٠٢٠ وحتى الآن كان لدينا ٢٣٥٨ قرار إزالة، نفذ منهم عدد ١٦٤٥ حالة إزالة، بالإضافة إلى عدد ١٢٨٥ حالة إزالة فورية من خلال وحدة الإزالة الفورية التي أنشأتها المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف.