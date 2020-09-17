وصول أولى رحلات «الشارتر» من إرمينيا لشرم الشيخ

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، قبل قليل، أولى رحلات "الشارتر" الوافدة من دولة أرمينيا إلى مطار شرم الشيخ الدولي، حيث وصلت الرحلة رقم "Sm 994" وعلى متنها 60 سائحًا في تمام العاشرة صباحًا، ومن المقرر أن يقوم منظم رحلات بتسيير رحلتين أسبوعيًا إلى شرم الشيخ، من خلال شركة "Air Cairo"، وقام مكتب هيئة تنشيط السياحة بتقديم التسهيلات أثناء الوصول والترحيب بالسائحين وتقديم الهدايا التذكارية، وكان فى استقبالهم فريق عمل مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بشرم الشيخ.جدير بالذكر أن الرحلة تتضمن 10 أفراد من ممثلي الإعلام السياحي من دولة أرمينيا، والذين أشادوا بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل المطار، وعبروا عن سعادتهم بحسن الاستقبال والترحيب بهم، وهو ما سينقلونه إلى شعبهم من خلال كتاباتهم ورسائل الطمأنينة التي يحتاجها السائحون لاتخاذ قرار السفر خاصة إلى شرم الشيخ.