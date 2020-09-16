رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: الحكومة تبذل جهود مكثفة للسيطرة على إصابات كورونا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:10 م
المستشار الفيدرالي
المستشار الفيدرالي سباستيان كورتس
أ ش أ
طباعة
بحث مجلس الوزراء النمساوي برئاسة المستشار الفيدرالي سباستيان كورتس فى اجتماعه الإسبوعي اليوم، تطورات وضع وباء كورونا فى البلاد فى ضوء الزيادات اليومية المرتفعة والتى بلغت اليوم 768 حالة.
وقال ردولف انشوبير وزير الصحة فى تصريحات اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع إن الحكومة تبذل جهودا مكثفة للسيطرة على التطور السريع للعدد المتزايد من إصابات كورونا.
وأضاف وزير الصحة أن العامل الحاسم هو إلى أي مدى يتم تنفيذ الإجراءات الوقائية المعمول بها حاليًا لافتا الى تطلعه الى توفير لقاح فعال للفيروس في أسرع وقت ممكن موضحا أن هدفه الشخصي هو تحقيق معدل تطعيم بنسبة 50 % على الاقل فى بداية طرح اللقاح.
وحذر الوزير من أن الأرقام مرتفعة للغاية في الوقت الحالي حيث يتم اجراء اختبارات طبية مكثفة وهو ما يمكن أن يفسر هذه الزيادات الحادة مشيرا إلى أن فرص منع الإغلاق الثاني "جيدة جدًا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شادية عن عماد حمدي: «ثرثار ومزعج» والأخير: «متعجرفة وعنيدة»

«التعليم العالي» تكشف مفاجأة عن فيديو وفاة سيدة بمستشفى المنيا

مصدر: اليوتيوبر أحمد حسن وزينب كانا مختبئين بشقة في المقطم

سائق أتوبيس يدهس ضابط مرور على دائري قليوب

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

السيسي: والله العظيم اللي بنعمله ده ما يتعملش.. ومستعد اتحاسب

المرحلة الثالثة.. موعد تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2020

السيسي لقوى الشر: «كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا»

بيان إبراهيم منير يكشف انشقاقات الجماعة.. والشباب: «راجل خرونج»

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«كنت أحلم برؤيته مقتولا».. كواليس حياة فرج فودة ترويها ابنته وزوجته

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

«مات منتحرًا».. وقائع مثيرة في حياة الكومبارس عبدالمنعم إسماعيل

سر الشال الفلسطيني الذي أهداه ياسر عرفات للفنانة نادية لطفي

نجم الساعة

تاريخ أسود.. جرائم نفذّتها الجماعة الإرهابية ضد المصريين

منوعات

كيفية غسل الأقنعة القماشية

العلماء يكتشفون حيوانات منوية عمرها أكثر من 100 مليون سنة

دراسة: توتر الأمهات يمكن أن يؤثر سلبيا على أطفالهن مدى الحياة

4 خرافات شائعة عن الأطعمة

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صورةُ مصرَ
منى رجب
مصر فيها ناس حلوة
لواء. محسن الفحام
سلام للسودان
القس. رفعت فكرى
ازرع أمانة تحصد نجاحًا
المزيد

الثقافة

غدًا.. فاطمة محمد على تشدو بأشهر الأغانى على مسرح ساحة الهناجر

رضا عطية: جائزة «كتارا» مكافأة نهاية الخدمة لعناصر الإخوان

وزيرة الثقافة تستقبل حفيدة عبد السلام عارف ثاني رئيس للعراق

فتحي سليمان: الإخوان خانوا الجيوش العربية في حرب 48 لصالح العدو