النمسا: الحكومة تبذل جهود مكثفة للسيطرة على إصابات كورونا

بحث مجلس الوزراء النمساوي برئاسة المستشار الفيدرالي سباستيان كورتس فى اجتماعه الإسبوعي اليوم، تطورات وضع وباء كورونا فى البلاد فى ضوء الزيادات اليومية المرتفعة والتى بلغت اليوم 768 حالة.

وقال ردولف انشوبير وزير الصحة فى تصريحات اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع إن الحكومة تبذل جهودا مكثفة للسيطرة على التطور السريع للعدد المتزايد من إصابات كورونا.

وأضاف وزير الصحة أن العامل الحاسم هو إلى أي مدى يتم تنفيذ الإجراءات الوقائية المعمول بها حاليًا لافتا الى تطلعه الى توفير لقاح فعال للفيروس في أسرع وقت ممكن موضحا أن هدفه الشخصي هو تحقيق معدل تطعيم بنسبة 50 % على الاقل فى بداية طرح اللقاح.

وحذر الوزير من أن الأرقام مرتفعة للغاية في الوقت الحالي حيث يتم اجراء اختبارات طبية مكثفة وهو ما يمكن أن يفسر هذه الزيادات الحادة مشيرا إلى أن فرص منع الإغلاق الثاني "جيدة جدًا".