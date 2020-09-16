مصدر: اليوتيوبر أحمد حسن وزينب كانا مختبئين بشقة في المقطم
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:00 م
نجلاء رفاعيطباعة
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، لتورطهما في ترهيب طفلتهما ايلين ونشر فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، وقد تمت عملية الضبط، فجر أمس في منطقة المقطم، وفقا لمصدر أمني.
ونفى المصدر ما تردد حول ضبطهما في كمبوند بالبساتين، مؤكدا أنهم خلال 4 ليالي يحاولون التوصل إليهم وضبطهم، حتى تبين اختبائهم في شقة بمنطقة المقطم.
وأكد المصدر أن المتهمين كانوا على علم بقرار الاستدعاء والضبط والإحضار، ولم يمتثلوا للنيابة خوفًا من السجن، مضيفًا أن الطفلة حاليًا مع أسرة أحمد وزينب ولم تصطحبهما في النيابة أو القسم.
كان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، تمكنوا من القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بعد قيامهما بترويع ابنتهما ونشر تلك الفيديوهات عبر قناتهما الرسمية عبر اليوتيوب، وحرر محضر بالواقعة.
ونفى المصدر ما تردد حول ضبطهما في كمبوند بالبساتين، مؤكدا أنهم خلال 4 ليالي يحاولون التوصل إليهم وضبطهم، حتى تبين اختبائهم في شقة بمنطقة المقطم.
وأكد المصدر أن المتهمين كانوا على علم بقرار الاستدعاء والضبط والإحضار، ولم يمتثلوا للنيابة خوفًا من السجن، مضيفًا أن الطفلة حاليًا مع أسرة أحمد وزينب ولم تصطحبهما في النيابة أو القسم.
كان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، تمكنوا من القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بعد قيامهما بترويع ابنتهما ونشر تلك الفيديوهات عبر قناتهما الرسمية عبر اليوتيوب، وحرر محضر بالواقعة.