مصدر: اليوتيوبر أحمد حسن وزينب كانا مختبئين بشقة في المقطم

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، لتورطهما في ترهيب طفلتهما ايلين ونشر فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، وقد تمت عملية الضبط، فجر أمس في منطقة المقطم، وفقا لمصدر أمني.ونفى المصدر ما تردد حول ضبطهما في كمبوند بالبساتين، مؤكدا أنهم خلال 4 ليالي يحاولون التوصل إليهم وضبطهم، حتى تبين اختبائهم في شقة بمنطقة المقطم.وأكد المصدر أن المتهمين كانوا على علم بقرار الاستدعاء والضبط والإحضار، ولم يمتثلوا للنيابة خوفًا من السجن، مضيفًا أن الطفلة حاليًا مع أسرة أحمد وزينب ولم تصطحبهما في النيابة أو القسم.كان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، تمكنوا من القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بعد قيامهما بترويع ابنتهما ونشر تلك الفيديوهات عبر قناتهما الرسمية عبر اليوتيوب، وحرر محضر بالواقعة.