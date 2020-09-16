فيلم «هذه ليلتي» يشارك في عدة مهرجانات دولية أكتوبر المقبل

يستكمل الفيلم القصير "هذه ليلتي"، جولته في المهرجانات السينمائية الدولية بعد فوزه بالجائزة الذهبية في مهرجان جنيف للأفلام الشرقية بسويسرا، وينافس في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لمهرجان للسينما العربية في الفترة ما بين 8 وحتى 13 أكتوبر، كما يشارك في مهرجاني أونتاريو السينمائي الدولي ومهرجان السينما الأفريقية ببلجيكا، وذلك بعدما حظى العام الماضي بعرضه العالم الأول بمهرجان الجونة السينمائي الدولي.وتدور أحداث الفيلم حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، ويتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها، وقد حصل الفيلم على جائزة الدعم المالي من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الإتحاد الأوروبي واليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.ويشارك في بطولة الفيلم النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي، والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان، ويعد تعاونا إنتاجيا بين شركتي ريد ستار وS Production.