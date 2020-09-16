الدكتور ميشيل بديع يشارك في دورة الخدام بإيبارشية المنيا

يشارك الدكتور ميشيل بديع عبدالملاك، الرئيس السابق لقسم الألحان والموسيقى القبطية بمعهد الدراسات القبطية، مساء اليوم، في دورة الخدام بإيبارشية المنيا تحت رعاية الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالإيبارشية.ويناقش "بديع" خلال محاضرته بدورة الخدام، موضوع عن القديس "ديمديموس الضرير" أحد آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المؤثرين بتراثها.واحتفلت الكنيسة ببدء العام القبطي 1737، والذي يبدأ بعيد الشهداء المعروف باسم عيد النيروز، حيث أقيمت القداسات بكافة الكنائس بالإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.وصلى الآباء المطارنة والأساقفة عشية رأس السنة القبطية الجديدة والقداس في صباح اليوم التالي، حيث أقيمت الصلوات باللحن الفرايحي وفقًا لطقس الكنيسة التي تقام صلواتها بنعمة الفرح من بدء السنة القبطية وحتى موعد عيد الصليب الذي يحتفل به يوم 17 توت ويستمر لمدة ثلاثة أيام.يأتي هذا بالتزامن مع السماح لأول مرة بإقامة قداسات يوم الجمعة، بعد توقف دام 24 أسبوعًا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.