الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة مع ترقب سياسة مجلس الاحتياطي

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع طفيف اليوم الأربعاء وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطيالاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيعزز تعهده بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة في اجتماعه اليوم.وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.09 في المئة إلى 23475.23 نقطة وقادت المكاسب أسهم قطاعي الرعاية الصحية والاتصالات، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 في المئة إلى 1644.35 نقطة.وعزف عدد كبير من المستثمرين عن القيام بتحركات في السوق قبل بيان السياسات لمجلس الاحتياطي.وفي حين من المستبعد حدوث تغيير رئيسي في السياسة، يقول محللون إن من المرجح أن يؤكد البنك على بقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة، ووضعت الأسهم اليابانية في الحسبان بالفعل تشكيل الحكومة الجديدة إذ قرر وزير المالية تارو آسو البقاء في منصبه حسب وسائل الإعلام المحلية مما يشير إلى أن السياسة الاقتصادية لن يطرأ عليها أي تغير يذكر.وتتجه أنظار السوق إلى قرار بنك اليابان المركزي المتعلق بالسياسات المقرر أن يُعلن غدا. ومن المتوقع أن يُبقي البنك على موقفه لتيسير السياسة النقدية دون تغيير.وكان من أكبر الرابحين على المؤشر توبكس مجموعة سوفت بنك لإدارة الاستثمارات والتي صعد سهمها 4.64 بالمئة وتلاه سهم داي-إيتشي سانكيو لصناعة العقاقير وقفز 2.5 بالمئة.وتصدرت هوندا موتور قائمة الخاسرين على توبكس ونزل السهم 2.59 بالمئة إذ يتضرر المصدرون من ارتفاع الين قرب أعلى مستوى أمام الدولار في نحو ثلاثة أسابيع، وجاء في المركز الثاني بين الأسهمالخاسرة سهم سكك حديد وسط اليابان وفقد 2.35 بالمئة.وارتفع 48 سهما على المؤشر نيكي بينما نزل 173 سهما.