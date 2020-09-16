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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عاهل البحرين: السلام خيار استراتيجى للمملكة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:51 ص
عاهل البحرين
عاهل البحرين
وكالات
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أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل، أن السلام خيار استراتيجي للمملكة.

وأفادت وكالة أنباء البحرين بأن الملك تلقى، مساء الثلاثاء، اتصالًا هاتفيا من الرئيس ترامب الذي هنأه بالتوقيع على إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل، مقدما شكره له على جهود البحرين في التوصل لهذا الاتفاق.

وحسب الوكالة البحرينية، أكد ترامب أن "البحرين انتهجت نهج السلام، والذي سيشجع الجميع على الدخول في عملية السلام بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها".

من جهته، أكد الملك حمد أن "السلام خيار استراتيجي لمملكة البحرين، وأن رؤية المملكة ونهجها يقوم على التفاهم والحوار والتعاون وتعزيز التعايش والتقارب بين الشعوب ومختلف الثقافات بعيدا عن التوترات".

كما شكر الرئيس الأمريكي على "مساعيه في الوصول إلى هذه الاتفاقيات وجهوده في دفع جهود إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط من أجل مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا".

وجرت في واشنطن يوم الثلاثاء مراسم توقيع الاتفاقات حول تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات، وبوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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