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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحقيقات الأولية: أتوبيس أبيض وراء دهس ضابط دائري قليوب

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:41 م
ضابط دائري قليوب
ضابط دائري قليوب
كتب صلاح حسنى
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تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من جهودها لتحديد هوية سائق الأتوبيس الذي تسبب في مصرع النقيب مصطفى عبد الجليل الضابط بالإدارة العامة للمرور بعد هروبه من كمين دائري قليوب مساء اليوم.

وكشفت التحقيقات الأوّلية أن الأتوبيس لونه أبيض ولاذ سائقه بالهرب من أعلى نزلة دائري قليوب بعد اصطدمه بضابط الكمين، حيث يجرى ملاحقته لكشف ملابسات الحادث.

واستشهد مساء اليوم، النقيب مصطفى عبد الجليل، الضابط بالإدارة العامة للمرور على الطريق الزراعي بمنطقة نزلة قليوب حيث صدمه أتوبيس حاول إيقاف قائده الذي رفض ولاذ بالفرار؛ ليلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى، ويجرى، الآن، تكثيف الجهود لضبطه.

على الفور، انتقل مدير أمن القليوبية اللواء فخر العربي، والعميد عبد العظيم محمد، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية إلى مكان الحادث، فيما تكثف إدارة البحث الجنائي، برئاسة العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية جهودها لضبط المتهم والأتوبيس المتسبب فى الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة سير عملية التحقيقات.

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