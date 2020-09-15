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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس اثنين من المتهمين بقطع أنف وشفاه عمهما فى المحلة 15 يومًا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:59 م
حبس
حبس
شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبر
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قررت نيابة أول المحلة الكبرى حبس اثنين متهمين في قيام شاب بقطع أنف وشفاه عمه خلال مشاجرة بالسلاح الأبيض 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية خلافات سابقة بينهم بمنطقة عزبة تومة التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى.

وألقت وحدة مباحث قسم أول المحلة الكبرى القبض على اثنين متهمين لاشتراكهم في واقعة قطع أنف وشفاه رجل خمسيني في مشاجرة دامية بالسلاح الأبيض.

وتلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالى منطقة عجيب بعزبة تومة بقيام شاب يدعى "أ.أ.ل" ١٨ سنة بقطع أنف وشفاه عمه ويدعى حباظة أحمد السكري وإصابة زوجته بجروح متفرقة بالجسد في مشاجرة بسلاح أبيض "سكين" ولاذ بالفرار.

على الفور، انتقلت قوة مباحث قسم أول المحلة الكبرى إلى مكان البلاغ وتبين من خلال التحقيقات أن السبب وراء الحادث خلافات سابقة بينهم على الميراث وقيام الجاني بالتشاجر مع المجنى عليه بمشاركة 5 أشخاص آخرين، بهدف تهديد كان على إثره قطع الأنف والشفاه، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى جامعة المنصورة لإجراء عملية جراحية عاجلة، كما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط الجاني وبقية المتهمين في الواقعة وعرضهم على النيابة العامة لتتولى باقي التحقيقات.

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