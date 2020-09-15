500 جريح وأسير من الحوثيين جنوب مأرب

أكد قائد محور بيحان بالجيش اليمني قائد اللواء 26 ميكا، اللواء الركن مفرّح بحيبح، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية أصبحت في أضعف حالاتها، ولم تعد لديها القوة التي كانت تتمتع بها في السابق، سواء في العتاد أو الأفراد.وحول مجريات الأحداث جنوب مارب، أوضح قائد محور بيحان- في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، نقلته وكالة الأنباء اليمنية- أن قوات الجيش اليمني والمقاومة كبّدوا الميليشيا الحوثية خسائر بشرية كبيرة، وكنموذج على ذلك خسرت الميليشيا في مسافة لا تتجاوز 5 كم أكثر من 500 شخص من عناصرها علاوة على الجرحى والأسرى.وأكد اللواء بحيبح أن معنويات قوات الجيش الوطني والمقاومة مرتفعة جدًا ولا خيار لهم سوى القتال حتى تحقيق النصر.