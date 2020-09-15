بومبيو: نتفاوض في الكواليس مع كوريا الشمالية

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن المفاوضات مع كوريا الشمالية لم تسمح بإحراز التقدم المرجو لكنه أكد أن المباحثات مستمرة في الكواليس.وقال خلال لقاء مع مركز "اتلانتيك كاونسل" للأبحاث: "كنا نأمل إحراز مزيد من التقدم وأن يتخذ الرئيس كيم جونغ أون توجها مختلفا لكنني ما زلت متفائلا".وأضاف: "لم يعد يحصل أي شيء علنا ولكن هناك كم هائل من العمل المستمر بيننا وبين حلفائنا في المنطقة، اليابان وكوريا الجنوبية، حتى أن هناك جهودا مع كوريا الشمالية لتدرك أن ثمة فرصة يجب ألا تفوت".وبعد تصاعد حدة التوتر مع بداية ولايته أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مفاجأة بقبوله عقد قمة تاريخية مع كيم جونج أون في 2018.ورغم ثلاثة لقاءات لم يحرز أي تقدم لناحية نزع ترسانة بيونغ يانغ النووية. وباتت المباحثات متوقفة رسميا منذ عدة أشهر.ولا يزال ترامب يفتخر بتوافقه مع الزعيم الكوري الشمالي كأحد مكاسب رئاسته.