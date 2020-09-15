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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«أبلة فاهيتا» تنتهي من تصوير أسبوع كامل بمسلسلها الجديد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:22 م
أبلة فاهيتا
أبلة فاهيتا
دعاء عبد المقصود
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انتهت الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" من تصوير أسبوع كامل في المسلسل الدرامي الجديد الذي يحمل اسمها بشكل مؤقت، ويفاضل صناعه بين 3 أسماء لاختيار الاسم النهائي للعمل، ويعد البطولة المطلقة الأولى لها فى الدراما التليفزيونية.

تنتج شبكة نتفليكس العمل، ويخرجه خالد مرعى، ويتكون من 6 حلقات، وسيتم تقديمه على أجزاء، ومن المقرر عرضه على منصة نتفليكس مطلع العام الجديد.

ويتكتم صناع العمل تفاصيله لضمان عنصر المفاجأة للجمهور، ويعتمد على الوجوه الشابة وعدد من ضيوف الشرف من نجوم الصف الأول.

ومن المقرر أن ينتهى التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، في أحد الاستوديوهات بمدينة السادس من أكتوبر.

المسلسل ينتمى إلى نوعية الدراما الساخرة، ومن المقرر أن تظهر فيه الأبلة مع عائلتها الشهيرة بجانب بعض أعضاء العائلة الجدد.

يناقش المسلسل بعض القضايا الاجتماعية بأسلوب ساخر، وتقدم خلاله أبلة فاهيتا 10 اسكيتشات غنائية راقصة.

في سياق متصل، بدأت «أبلة فاهيتا» التحضير لموسم جديد من برنامجها الشهير "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس"، ومن المقرر بدء تصوير حلقاته نهاية سبتمبر الجاري لعرضه على الشاشة عقب عرض مسلسلها الجديد.



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