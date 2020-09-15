مصرع مسلح تابع لـ«قسد» برصاص مجهولين بريف دير الزور

لقى مسلح تابع لقوات "قسد" مصرعه جراء استهدافه بالرصاص من قبل مجهولين قرب بلدة معيزيلة بريف دير الزور.وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، نقلًا عن مصادر أهلية، بمقتل أحد مسلحي قسد جراء هجوم شنه مجهولون بالأسلحة الرشاشة قرب بلدة معيزيلة بريف دير الزور الشرقي.وقتل مسلحان، أول أمس، من قسد جراء تفجير سيارتهما بعبوة ناسفة قرب بلدة الكشكية بريف دير الزور.وتتخذ الهجمات على مقرات ومحاور تحرك مرتزقة الاحتلالين الأمريكي والتركي في منطقة الجزيرة منحى تصاعديا في الفترة الأخيرة، وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم وتدمير العديد من آلياتهم.