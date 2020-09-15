عبدالله بن زايد: السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية للتقدم

أكد وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، أن اتفاق السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية للتقدم في المنطقة.وأشار بن زايد إلى أن إعلان البحرين أيضًا إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل فرصة لمواجهة التحديات، مؤكدًا أن السلام سيقضي على قوى الهزيمة والصراع، وفقًا لقناة العربية.وتابع: "السلام مع إسرائيل يظهر أن الشعوب سئمت الصراعات وترغب بالاستقرار"، مشيرًا إلى أن السلام في المنطقة سيفضي للقضاء على قوى الهزيمة والصراع".وأشار بن زايد إلى أن قوى غير عربية متطرفة تحلم بإمبراطوريات زائلة تخلق الصراع، موضحًا أن الأولوية القصوى هي لتخفيف التوتر في المنطقة وبدء حوار السلام والأمن، متابعًا "الأولوية الآن مواصلة تطوير مجتمعاتنا وترسيخ استقرار المنطقة".وشدد بن زايد على أن التقدم في قيام الدولة الفلسطينية حيوي في هذه المرحلة، لافتًا إلى أن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي أوقف الضم في الضفة الغربية.ودعا بن زايد القيادة الفلسطينية إلى اغتنام الفرصة للانخراط في محادثات مثمرة، متابعًا "سنواصل وقوفنا مع القيادة الفلسطينية في أي خطوات نحو السلام".يذكر أن حديقة البيت الأبيض بواشنطن، تشهد اليوم على اتفاقيات سلام جديدة بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، بعدما كانت شهدت توقيع ثلاث معاهدات سلام بين دول عربية وإسرائيل في العقود الأربعة الماضية.