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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان الهندى يجتمع لأول مرة منذ 6 أشهر بسبب كورونا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:07 ص
البرلمان الهندى
البرلمان الهندى
وكالات
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عقد البرلمان الهندي جلسة للمرة الأولى منذ 6 أشهر الأحد، مع تسجيل البلاد أكثر من 90 ألف إصابة بفيروس كورونا، ليقترب إجمالي الإصابات من 5 ملايين حالة.

وأفادت شبكة "إن دي تي في" الهندية، نقلا عن مصادر رسمية، بأنه "ثبتت إصابة 17 نائبا بفيروس كورونا في الاختبارات الإجبارية، التي تم تنفيذها قبل انعقاد البرلمان، صباح الأحد.

وقال رئيس الوزراء الهندي: "الدورة البرلمانية تبدأ في أوقات حرجة.. هناك كورونا وهناك واجب، لا يمكن أن يكون هناك تراخ مع عدم وجود علاج.. نأمل في أن يظهر لقاح قريبًا أيًا كان مصدره من أي مكان في العالم".

وغاب وزير الداخلية، أميت شاه، مساعد مودي المقرب عن الجلسة، وكان قد أمضى معظم شهر أغسطس في المستشفى بعد إصابته بالفيروس.

وتحتل الهند، ثاني أكثر دول العالم سكانا، المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة من حيث إجمالي الإصابات، إلا أن معدلات الإصابة اليومية فيها تعتبر الأسرع بين دول العالم.

وفرضت الهند إغلاقا صارما منذ مارس الماضي، ما أدى لفقدان الملايين من الوظائف، وبدأت في تخفيف القيود منذ منتصف مايو المنصرم، لإنعاش الاقتصاد.

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