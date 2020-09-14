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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصر وأرمينيا.. كيف نهض السيسي بالشراكة الثنائية بين البلدين؟

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:51 م
السيسي
السيسي
محمد عمر
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، خلال استقباله زوهراب مناتساكنيان، وزير خارجية أرمينيا بالقاهرة، أهمية العلاقات بين البلدين وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وحظيت العلاقات بين البلدين بدعم خاص ودفعة قوية منذ تولي الرئيس السيسي عام 2014، تمثلت في التالي:

حفاظ مصر على موقفها المحايد في نزاع ناجورنوكراباخ:
زادت مؤخرا حدة التوتر بين أرمينيا وأذربيجان ضمن نزاعهما على إقليم ناجورنوكراباخ الحدودي، حيث دعمت تركيا موقف أذربيجان بما يهدد السلم والأمن الدوليين، فيما تمسكت مصر بالحل السلمي للأزمة، مع الحفاظ على موقفها الحيادي ودعمها للحلول الدبلوماسية.
وأمس الأحد، جدد وزير الخارجية سامح شكري، موقف مصر الداعم للتوصل لحل سلمي بين أرمينيا وأذربيجان.

دعم دور الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث:
شكل الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث دورًا مهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، فأرمينيا أحد المستفيدين من هذا الصندوق والذي لا زال يمارس دوره بشكل كبير، حيث يقدم مساعدات، سواء في شكل دورات تدريبية في مختلف المجالات أو في شكل مساعدات مالية وفنية تحصل عليها أرمينيا.

تدشين خط الطيران المنتظم بين البلدين:
احتفلت مصر وأرمينيا في الثامن من يوليو 2017، بمرور 25 عامًا على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ليتم تدشين خط طيران منتظم بين البلدين لدعم حركة السياحة والعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

تعزيز العلاقات الاقتصادية:
زار مهير جريجوريان، نائب رئيس وزراء أرمينيا، وفيرونيكا نيكشينيا وزيرة تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسى، في يناير 2019، مصر، حيث بحثا مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سبل تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية.

تعزيز العلاقات بين مصر وأرمينيا على مستوى القادة:
شارك أرمين سركيسيان رئيس أرمينيا في 15 يناير 2020، في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بمنطقة البحر الأحمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن قادة آخرين حضروا هذا الحفل، ليرسل رسالة قوية على المستوى الذي وصل إليه علاقات البلدين.
وكان من المقرر أن يزور الرئيس السيسي أرمينيا لدعم وتطوير العلاقات بين البلدين إلا أن ظروف فيروس كورونا أجلت هذه الزيارة.

دعم السيسي للجالية الأرمينية في مصر:
بحثت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة في فبراير 2020، مع السفير جريجور هوفهانسيان نائب وزير الخارجية الأرميني، والسفير كارين كريكوريان، سفير جمهورية أرمينيا لدى مصر ومسؤولين آخرين سبل التعاون المشترك في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة بين الشعبين.
وطلب الجانب الأرميني بعقد فعالية ثقافية تضم رموز المصريين الأرمن، الذين أثروا الحياة الثقافية المصرية، مشيدا في الوقت ذاته بتجربة مصر في احتضان المهاجرين، ودعم الجالية الأرمينية في مصر.

فتح مجالات للتنسيق بين البلدين في الشرق الأوسط:
بحث سامح شكري وزير الخارجية في مايو 2020 مع نظيره الأرميني زوهراب مناتساكانيان، عددا من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، وخاصة على الصعيد الاقتصادي عبر فتح مجالات جديدة تحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
كما اتفق الوزيران كذلك على ضرورة مواصلة التنسيق بين مصر وأرمينيا في المحافل الدولية المختلفة، وتبادلا الرؤى حول مختلف التطورات بمنطقة الشرق الأوسط ودعم التوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة.
وخلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم الاثنين بوزير الخارجية الأرميني تبادل معه الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية في المنطقة، بما فيها تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والقضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على أهمية تقويض التدخلات الخارجية في المنطقة والتي تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لصالح مطامعها الخاصة ومنفعتها الذاتية على حساب الأمن والاستقرار ومقدرات الشعوب.

دعم اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوى:
تولت أرمينيا رئاسة الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوى منذ يناير 2019، وبفضل العلاقات بين أرمينيا ومصر، تعمل أرمينيا على بذل كل الجهود لإعداد وتنفيذ الاتفاق على التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادى الأوروآسيوى والقاهرة، وعقد بالفعل المرحلة الأولى من المفاوضات بشأن مشروع الاتفاق في القاهرة ومن المتوقع التوقيع على الاتفاقية نهاية العام الجاري، ما يساهم في تعزيز حجم التجارة بين الجانبين.

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