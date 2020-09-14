طالب بجامعة جنوب الوادى يفوز بمنحة لدراسة العلوم النووية بروسيا

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى فوز الطالب بيتر مايكل عياد أحد طلاب برنامج جامعة الطفل الذى تنفذه جامعة جنوب الوادى بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالقاهرة، بمنحة دراسية لدراسة العلوم النووية بروسيا الاتحادية.وكان محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قد أعلن أسماء ١٠ طلاب فائزين من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنصورة قنا وقناة السويس بمنحة السفر للمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا، وذلك بعد نجاحهم فى اجتياز جميع مراحل مسابقة الفيزياء والتى أعلنت عنها الأكاديمية فى يونيو الماضى وانتهت فى ١٠ من سبتمبر الجارى، مشيرا إلى أن برنامج "جامعة الطفل" هو واحد من برامج الأكاديمية المنوط بنشر الثقافة العلمية واكتشاف الأطفال الموهوبين فى العلوم الأساسية فى مرحلة ما قبل الجامعة، وتتعاون جامعة الطفل مع ٣٩ جامعة حكومية وخاصة ومعهد بحثى، كما أن جامعة الطفل عضو فى الشبكة الأوروبية لجامعات الأطفال.وفى هذا السياق أوضح "صقر" أن مسابقة الفيزياء تأتى ضمن الاتفاقية بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا، وهى المسابقة التى يتم تنظيمها للمرة الأولى بهدف رفع كفاءة طلاب جامعة الطفل ومساعدتهم للانخراط فى ثقافات أخرى وتهيئة بيئة مشجعة للإبداع والابتكار والتواصل، وتعد هذه المسابقة امتداد للتعاون بين الأكاديمية والمعهد والذى يشمل تنظيم المدارس الصيفية والشتوية سنويًا لطلاب الماجستير والدكتوراه المصريين وتدريب شباب الباحثين على الآليات والمفاهيم الحديثة لتأمين نهجًا متعدد التخصصات فى مراحل التعليم المختلفة، وعليه تم تخصيص جزء من ميزانية الاتفاقية لعام 2020 لتمويل ١٠ من طلاب جامعة الطفل لحضور مدرسة صيفية فى المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا وكانت مسابقة الفيزياء هى الآلية التى تم اعتمادها لاختيار الأطفال المتميزين ممن يستحقون المنحة.وقال إن الأكاديمية تعمل على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات العلمية الدولية حتى تتماشى مع أهداف الدولة ورؤيتها فى دعم الموهوبين وبالتالى إتاحة فرص حقيقية لاكتشاف ودعم الطلاب المتميزين فى شتى المجالات.