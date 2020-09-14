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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة سوهاج تفتتح منفذ بيع الكمامات للوقاية من كورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:16 م
منفذ بيع الكمامات
منفذ بيع الكمامات
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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افتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اليوم منفذ بيع منتجات الكمامات، وذلك بمركز أشغال الطالبات، بالمقر القديم للجامعة، وبحضور كل من الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة صباح صابر مدير المركز.

وأكد عزيز أن الجامعة تحرص على تفعيل دورها الحيوي والخدمي داخل المجتمع المدني، حيث تم إنشاء المنفذ بالجامعة للمساهمة في توفير مخزون كافٍ من الكمامات للاستخدام اليومى لمنتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وكذلك المترددون من الخارج، وتوفيرها لهم بسعر التكلفة، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الدكتورة صباح صابر أن الكمامات التي يتم إنتاجها يتم اختبار جودتها وكفاءتها وتعقيمها قبل طرحها للبيع، مع مراعاة أن تكون مطابقة لمواصفات الصحة العالمية، مضيفة أن المركز يضم ماكينة لإنتاج الكمامات بثلاث طبقات ودعامة، و٦ ماكينات أخرى للخياطة ومقص كهرباء، بجانب الأدوات الخاصة بالتعقيم.

والجدير بالذكر أن المنفذ يستقبل المواطنين من الخارج لمن يرغب في شراء الكمامات يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.
جامعة سوهاج تفتتح منفذ بيع الكمامات للوقاية من كورونا
جامعة سوهاج تفتتح منفذ بيع الكمامات للوقاية من كورونا
جامعة سوهاج تفتتح منفذ بيع الكمامات للوقاية من كورونا
جامعة سوهاج تفتتح منفذ بيع الكمامات للوقاية من كورونا

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