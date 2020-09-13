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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلماني: طارق شوقي فند أكاذيب «الإرهابية» وتضليلها

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:28 م
طارق شوقي
طارق شوقي
عائشة حسن
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أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كانت في مقدمة الوزارات والمؤسسات بالدولة التي تعرضت لأكبر حملة ممنهجة وتضليلية من خلال بث الأكاذيب والشائعات ضد جميع إنجازات الدولة المصرية لتنفيذ المشروع القومي الإصلاحي الكبير الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لصياغة منظومة جديدة تعليمية لمصر من أجل بناء الإنسان المصري منذ مرحلة رياض الأطفال وحتى الوصول إلى نهاية مراحل التعليم الثانوي العام والفني.

ووجه إسماعيل، في بيان اليوم، تحية للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما حققه من نجاحات كبيرة وغير مسبوقة ليس في تنفيذ التكليفات الرئاسية لتنفيذ المشروع القومي لتحديث وتطوير التعليم، ولكن لنجاحه في تنفيذ وكشف أكاذيب وسموم الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية ضد هذا المشروع.

وأكد النائب أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تسيطر سيطرة كاملة على عقول أبنائنا تلاميذ وطلاب المدارس والجامعات منذ التحاقهم برياض الأطفال وحتى تخرجهم من مختلف المراحل التعليمية، ولذلك فهي تعتبر الدكتور طارق شوقي العدو الأول لها؛ لأنه حطم أحلامها وأهدافها الخبيثة والشيطانية في السيطرة على عقول النشء والشباب المصري بمختلف المراحل التعليمية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد نفى ما تم تداوله بشأن توفير الحكومة كمبيوتر محمول مجاني للطلاب والمعلمين، قائلا: "كذب وتضليل، موضحا أن موضوع مثل هذا سوف سيكون إنجازا هائلا للدولة يستحق حفلا كبيرا للإعلان عنه وليس شائعات على المواقع".

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