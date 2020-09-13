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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة رقيب فى الجيش الروسى متأثرًا بإصابته بدير الزور السورية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:43 ص
انفجار رتلًا
انفجار رتلًا
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توفي رقيب في الجيش الروسي بعد إصابته في 18 أغسطس الماضي بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلًا عسكريًا روسيًا في محافظة دير الزور.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس» عن مصدر طبي قوله: «إن ميخائيل ميلشين توفي في أحد مستشفيات موسكو العسكرية».

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في 18 أغسطس الماضي، مقتل ضابط روسي وإصابة عسكريين اثنين جراء تفجير عبوة مزروعة على جانب الطريق.

وأضافت الوزارة أن الانفجار وقع لدى مرور رتل عسكري روسي كان عائدًا بعد تنفيذ عملية إنسانية، وزع فيها المساعدات على محتاجيها.

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