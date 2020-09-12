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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انهيار جزئي لعقارين في «صندفا» بالمحلة الكبرى

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:21 م
انهيار جزئي لعقارين
انهيار جزئي لعقارين
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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شهدت منطقة صندفا بدائرة قسم ثان شرطة المحلة، انهيارا جزئيا في عقارين، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات بأحد وتم إخلاء المنزلين بعد تصدعهما، وأخطرت رئاسة الحي لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة يفيد ورود بلاغ بانهيار جزئي بمنزلين بمنطقة صندفا بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين انهيار جزئي لمنزلين متجاورين مكونين من طابقين.

وعلى الفور تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتبين أن سبب الانهيار قدم المنزلين وتهالكهما وصادر قرار إزالة لهما من الحي.

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