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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اليوم.. ذكرى هجرة الرسول حسب التقويم الميلادى

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:26 م
ذكرى هجرة الرسول
ذكرى هجرة الرسول
شيماء دهب
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تمر اليوم الذكرى الـ1398، على هجرة النبى محمد، (ص)، برفقة أبى بكر الصديق، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة حسب التقويم الميلادى، إذ هاجر صلى الله عليه وسلم فى 12 سبتمبر عام 622م.

وفي تلك السطور نرصد 10 معلومات عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم:
1-حسب كتاب "إبحار فى روائع أمهات الكتب" للكاتب حازم خالد، الهجرة النبوية كانت فى ربيع الأول وشهر الهجرة من مكة إلى المدينة، أسقط من تأريخه شهرى المحرم وصفر لأنهما سابقان على الهجرة.
2-أول من جعل شهر المحرم بداية التقويم الهجرى هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه.
3-تآمرت قريش على قتل المصطفى فى مكة، لكنه لم ينسَ أن يوصى قبل هجرته برد الودائع لأهلها.
4- بات علي ابن أبي طالب فى فراش الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يخش القتل، في سبيل الإبقاء على حياة نبي الرحمة.
5- اختار النبي أبو بكر الصديق، فاختيار الرفيق عند الصعاب يقوي العزيمة ويرفع الهمة.
6- كان النبي يثق في الله، فقال لصاحبه: «ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟».
7- عندما لم تجد أسماء بنت أبى بكر ما تحمل فيه الزاد، شقَّت نطاقها، فلقبت بذات النطاقين تكريمًا لها.
8- حرص النبي على تدعيم الأخوة ومشاعر الحب في الله منذ دخوله المدينة بين المهاجرين والأنصار.
9- عرضت عليه قريش مناصب وهدايا ليترك أمر الدعوة لكنه رفض.
10- بمجرد هجرة النبى إلى المدينة، كتب وثيقة لتنظيم العلاقة بين المهاجرين والأنصار، تؤكد وحدة الأمة.

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