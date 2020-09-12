«في عيد ميلاد القيصر كاظم الساهر».. قائمة بأغاني أنصف بها النساء
السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:38 م
شيماء دهبطباعة
"يا أحلى امرأة بين نساء الكون أحبيني.. يا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني" هكذا كان يتغزل القيصر كاظم الساهر في النساء بكلمات الشاعر نزار قباني.
ويحتفل المطرب العراقي الكبير كاظم الساهر بعيد ميلاده وإتمامه 63 عامًا من عمره، حيث يتمتع بطاقة من الحب جعل العمر لا يظهر عليه، وكأنه شاب في العشرينيات من عمره هو من اتخذ من قصائد الشعراء منبر له ليتغزل ويوضح مدى حبه للنساء وفي هذه السطور نوضح أبرز قصائد كاظم الساهر التى تتحدث عن المرأة.
ويحتفل المطرب العراقي الكبير كاظم الساهر بعيد ميلاده وإتمامه 63 عامًا من عمره، حيث يتمتع بطاقة من الحب جعل العمر لا يظهر عليه، وكأنه شاب في العشرينيات من عمره هو من اتخذ من قصائد الشعراء منبر له ليتغزل ويوضح مدى حبه للنساء وفي هذه السطور نوضح أبرز قصائد كاظم الساهر التى تتحدث عن المرأة.
◄"زيديني عشقًا"
تغزل كاظم الساهر في المرأة وقال لها من كلمات نزار قباني:
زيديني عشقًا زيديني.. يا أحلى نوبات جنوني
زيديني غرقًا يا سيدتي.. إن البحر يناديني
زيديني موتًا علً الموت إذا يقتلني يحيني
تغزل كاظم الساهر في المرأة وقال لها من كلمات نزار قباني:
زيديني عشقًا زيديني.. يا أحلى نوبات جنوني
زيديني غرقًا يا سيدتي.. إن البحر يناديني
زيديني موتًا علً الموت إذا يقتلني يحيني
◄"مدرسة الحب "
وكانت قصيدة مدرسة الحب من أشهر ما غنى كاظم الساهر من كلمات نزار القباني وجاءت كلماتها ليصف من خلالها عذاب حب المرأة:
علمني حبك أن أحزن
وأنا محتاج منذ عصور
لامرأة تجعلني أحزن
لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور
وكانت قصيدة مدرسة الحب من أشهر ما غنى كاظم الساهر من كلمات نزار القباني وجاءت كلماتها ليصف من خلالها عذاب حب المرأة:
علمني حبك أن أحزن
وأنا محتاج منذ عصور
لامرأة تجعلني أحزن
لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور
◄"فاكهة الحب "
وشاهدت تصفيق حار من الجمهور عند ألقى القيصر فاكهة الحب فهي واحدة من أطول أغانيه من كلمات قباني يقول مطلعها:
لاتهتمي فى إيقاع الوقت وأسماء السنوات
انت امرأة تبقى امرأة فى كل الأوقات
أنت امرأة لا أحسبها بالساعات وبالأيام
انت امرأة تسكن جسدى قبل ملايين الأعوام
أنت امرأة صنعت من فاكهة الحب ومن ذهب الأحلام".
وشاهدت تصفيق حار من الجمهور عند ألقى القيصر فاكهة الحب فهي واحدة من أطول أغانيه من كلمات قباني يقول مطلعها:
لاتهتمي فى إيقاع الوقت وأسماء السنوات
انت امرأة تبقى امرأة فى كل الأوقات
أنت امرأة لا أحسبها بالساعات وبالأيام
انت امرأة تسكن جسدى قبل ملايين الأعوام
أنت امرأة صنعت من فاكهة الحب ومن ذهب الأحلام".
◄"قولي أحبك "
حققت قصيدة قولي أحبك لنزار قباني التى تغنى بها القيصر وتم تصويرها فيديو كليب نجاح كبير وجاءت كلماتها:
قولي أحبك
كي تزيد وسامتي
فبغير حبك لا أكون جميلا
قولي أحبك كي تصير أصابعي
ذهب وتصبح جبهتي قنديلا
حققت قصيدة قولي أحبك لنزار قباني التى تغنى بها القيصر وتم تصويرها فيديو كليب نجاح كبير وجاءت كلماتها:
قولي أحبك
كي تزيد وسامتي
فبغير حبك لا أكون جميلا
قولي أحبك كي تصير أصابعي
ذهب وتصبح جبهتي قنديلا