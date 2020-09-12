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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم السبت 12-9-2020

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:09 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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تباين سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في أسواق تداول العملات المحلية، اليوم السبت 12-9-2020، وفقًا للتحديثات الأخيرة بعض البنوك العاملة في مصر.

وحقق التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.

ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري إلى 4.20 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري حقق 4.13 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 12-9-2020

سجل سعر الريـال السعودي، اليوم، في بنك مصر 4.11 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع وسجل في بنك البركة 4.12 جنيه للشراء 4.27 للبيع.

وبلغت العملة السعودية في البنك المصري الخليجي، اليوم، 4.15 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال في بنك الإسكندرية إلى 4.11 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.

في بنك عودة جاء الريال بسعر4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وجاء في مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 4.14 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع، وسجل في بنك التعمير والإسكان 4.12 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

يشار الي أن تصنيف المملكة العربية السعودية مدعوم بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي، وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي، بربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

جدير بالذكر ان الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.

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