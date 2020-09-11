حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 11 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020، وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: سوء تقدير قد يؤدّي إلى ارتكاب بعض الأخطاء البسيطة، لكن يستحسن تدارك الأمر لعدم الوقوع في الخطأ مجددًا.عاطفيًا: تلفتك إطلالة الشريك كثيرًا، وتحاول تقليده وتنجح في ذلك وتشكلان معًا ثنائيًا يلفت الأنظار في كل مناسبة.صحيًا: ما المانع في عرض نفسك على طبيب نفساني إذا كنت تحت وطأة ضغط ماضٍ قاسٍ لا يفارق مخيلتك؟.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.