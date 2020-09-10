سميرة سعيد تطرح فيديو كليب أغنية «قط وفار» (فيديو)

طرحت المطربة سميرة سعيد، منذ قليل، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "قط وفار" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وتعاونت سميرة سعيد، في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي عبدالحميد الحباك، والملحن إيهاب عبدالواحد، والموزع الموسيقي النابلسى، والأغنية توزيع شركة ديجيتال ساوند.جدير بالذكر أن الديفا سميرة سعيد، ظهرت بلوك جديد فى بوستر الأغنية، وقد لاقى هذا اللوك إعجاب جمهورها، وتلقت العديد من تعليقات الإشادة والاستحسان.