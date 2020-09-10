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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على موعد تقليل الاغتراب 2020 بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:53 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
ياسمين محمود
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ترصد جريدة الدستور موعد تقليل الاغتراب 2020 حيث كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الخميس للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.

موعد تقليل الاغتراب 2020

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن بدء مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات ستكون يوم السبت المقبل، على أن تستمر حتى الأربعاء، موضحًا أن الهدف من تقليل الاغتراب هو أن يلتحق كل الطالب بكلية فى محافظته.

طريقة تسجيل تقليل الاغتراب 2020

- تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.Tansik.Egypt.gov.eg.
- ادخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بكل طالب.
- البدء في تعديل الرغبات الكليات التي جرى ترشيحها سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، وفقا للشروط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.
- لابد أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط.
- يجب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، منها اجتياز اختبار القدرات التي أجريت عقب نتيجة الثانوية العامة.
- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.


شروط تقليل الاغتراب 2020

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
- لا توجد تحويلات ورقية.
- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

كما أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020، على النحو التالي: الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطري، جاءت 398.5 درجة أي بنسبة 97.2%، أما بالنسبة للحد الأدنى لكلية التمريض فجاءت 349.5 درجة، أي بنسبة 85.2%، والحد الأدنى للهندسة 381 درجة، أي بنسبة 92.9%.

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