كوريا الجنوبية تخصص 6.5 مليار دولار لإغاثة المحتاجين بأزمة كورونا

أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الخميس، أن الحكومة قررت تخصيص ميزانية إضافية جديدة بقيمة 8. 7 تريليون وون (5. 6 مليار دولار) لاستخدامها في حزمة إغاثة جديدة "مخصصة" لمساعدة من يحتاجون إلى مساعدة عاجلة في ظل أزمة كوفيد-19.وأضاف مون -في تصريح أثناء ترؤسه الاجتماع الطارئ الثامن للمجلس الاقتصادي بالبيت الأزرق- وفق ما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية- أنه من المقرر تخصيص 8. 3 تريليون وون من الميزانية لجولة جديدة من المنح النقدية التحفيزية لما يبلغ عدده 77. 3 مليون شخص.وأفاد الرئيس الكوري الجنوبي بأنه يعلم بأن المبلغ المخصص للدعم المالي ليس كافيًا لتغطية الضرر الذي لحق بهم بسبب أزمة كورونا التي طال أمدها.وقال "إن هذا خيار لا مفر منه لتعظيم تأثير موارد الميزانية المحدودة"، في هذا الموقف الذي يتعين فيه على الحكومة إصدار سندات حكومية لبرنامج المساعدة، في الوقت الذي لا تُرى فيه نهاية قريبة للجائحة.وتخطط الحكومة كذلك إلى ضخ 4. 1 تريليون وون في محاولة لحماية 19. 1 مليون وظيفة.وتابع قائلا "سيتم منح جميع الكوريين الجنوبيين الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا أو أكثر دعمًا لمرة واحدة بقيمة 20 ألف وون لرسوم الاتصالات الخاصة بهم في شهر سبتمبر، حيث ارتفعت أنشطة "اللا تواصل" بفضل تعاونهم مع قيود التباعد الاجتماعي الصارمة".وشدد على أهمية الإسراع في توفير الدعم المالي لمن يواجهون تهديدًا "لبقائهم" وحث الجمعية الوطنية على الإسراع في تمرير مشروع قانون الميزانية التكميلية.وتعد هذه الميزانية الإضافية الرابعة هذا العام، وكانت إدارة "مون" قد قدمت في وقت سابق من العام الجاري أموال إغاثة "شاملة" وصلت إلى مليون وون لكل أسرة كورية.