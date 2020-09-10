ضبط 3022 سائقا خالف ارتداء الكمامات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 3022 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية.يأتي هذا في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة.