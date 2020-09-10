رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 3022 سائقا خالف ارتداء الكمامات

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:00 م
ضبط سائق
ضبط سائق
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 3022 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

يأتي هذا في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر متر التصالح فى مخالفات البناء بالإسكندرية

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2020 بالاسم.. الرابط الرسمي لمعرفة نتائج الطلاب

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

موعد فتح الطيران السعودى

وزير النقل يعتذر لراكب قطار «المنصورة- القاهرة».. ويحيل الكمسارية للتحقيق

استعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية عبر رابط وزارة التربية والتعليم

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

كواليس مسرحية «بودي جارد»..حكايات شائكة بين يسرا و«الزعيم»

«فكرت في الاعتزال بمنطق الإسلام».. حكاية حسن عابدين مع الشعراوي

«أنا أفضل ممثلة تقدم الإغراء وبنت البلد».. اعترافات معالي زايد

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

نجم الساعة

فى اليوم العالمى لمحو الأمية.. قصص سيدات تعلمن في الكبر

منوعات

الصين تكتشف لوح حجري عمره 190 عاما

زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب روسيا

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 10-9-2020

اكتشاف ذخيرة من الحرب العالمية الثانية بمنزل غربى ألمانيا

مقالات الرأي
خالد عكاشة
انكشاف قطرى فى بريطانيا.. أموال سوداء واختراقات مؤثرة
صفوت البياضي
آن للغربان أن تغادر سماء لبنان
مؤمن المحمدي
الساحرة المستديرة
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «٣»
المزيد

الثقافة

الأوبرا المصرية تمثل «الثقافة» بمنتدى بكين الدولى الثانى للفنون

كيف أضافت «مفردات الحارة المصرية» لقاموس لغة الإشارة؟

«كلاكيت» تنظم حفلا غنائيا استعراضيا بساقية الصاوي.. الليلة

الأعلى للثقافة يناقش «السلسلة الرقمية وعلاقتها بالملكية الفكرية»