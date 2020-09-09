سعر متر التصالح في عين شمس فى مخالفات البناء

كيفية حساب قيمة التصالح

كما حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، إنه في حالة تعددت المخالفات بالمبنى الواحد، فإنه سيتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة بحسب نوع كل مخالفة مقابل النسب الواردة من المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون.



أما في حالة اقتران مخالفة تغيير للاستخدام مع مخالفة أخرى على ذات المسطح يتم احتساب قيمة كل المخالفة على حده على ألا يزيد إجمالي القيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لذات المتر المسطح عن 2000 جنيه.

أعلنت محافظة القاهرة عن سعر متر التصالح في مخالفات البناء بمنطقة عين شمس، حيث تستقبل الأحياء طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، حتي موعد أقصاه 30 سبتمبر الحالي، وفق قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعلن خطة تصالح المواطنين في مخالفات البناء على أن يتم تقسيم الأحياء إلى مناطق ويختلف سعر المتر فى الشارع العمومى عن الشارع الجانبى، كما يختلف سعر التصالح على المتر السكنى عن المتر التجاري.وقسمت منطقة عين شمس على منطقتين لتشمل الشوارع الرئيسية الأكبر من 25م والميادين 400 جنيه للسكني و500 جنيه للتجاري و500 جنيه للإداري و600 جنيه للصناعي.أما بالنسبة لأسعار المنطقة الثانية والتى تشمل الشوارع التي يتراوح اتساعها من 10 وحتى 25 م، 350 جنيها للسكني و400 جنيه للإداري و400 جنيه للتجاري و300 جنيه للصناعي.وعلى المواطن الراغب فى تقديم طلب تصالح سحب طلب تصالح من الوحدة المحلية الحي التابع له أو التقدم إلكترونيا، مع سداد رسوم طلب التصالح من 500 إلى 5000 جنيه حسب المنطقة ومساحة المخالفة، ومن المقرر أن يتم سداد مبلغ "جدية الحجز" بناء على تعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.