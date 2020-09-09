خدمة الميكروفيلم للقضايا «اختيارية» في محكمة بنها

أصدر المستشار محسن دردير رئيس محكمة جنوب بنها الابتدائية، قرارًا بتقديم خدمة الميكروفيلم للقضايا اختيارية.ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية ونظام العاملين بالدولة، وكذلك بعد الاطلاع على الكتاب الوارد من الإدارة العامة للتفتيش القضائي بشأن حكم محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية رقم 2217 لسنة 23 قضائية بشأن إلغاء الخدمة الميكروفيلمية المقدمة في المحاكم الإجبارية لصالح إحدى الشركات الخاصة، مؤسسة الأهرام، واحترام الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن يتم التنبيه مشددًا بأن يكون تقديم الخدمة اختيارية وليس إجبارية تنفيذًا للكتاب الوارد إلينا من التفتيش القضائي.يذكر أن وزارة العدل قامت بإنشاء نظام الميكروفيلم من أجل أن يتم الاحتفاظ بنسخ من جميع القضايا على أشرطة خاصة، وهو ما يعرف بالميكروفيلم.