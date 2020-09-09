«توأم روحى» يحقق 7 ملايين فى 40 يوما

حقق فيلم «توأم روحي» إيرادات تخطت 7 ملايين جنيه منذ عرضه قبل نحو 40 يومًا، متصدرًا قائمة الأفلام الأكثر ربحًا.وقال صفوت الهلباوي، مدير التوزيع في شركة «دولار فيلم» لـ«الدستور»، اليوم الأربعاء؛ إنَّ الفيلم حقق بالتحديد إيرادات بلغت 7 ملايين و33 ألفًا و204 جنيهات.وأشار إلى أنَّ الفيلم وبعض الأفلام الأخرى مستمرة في عرضها للجمهور لفترة كبيرة ولن يتم رفعها من دور العرض.الفيلم من بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف أماني السويسي، ومن إخراج عثمان أبو لبن.