ثورتك فشنك.. 9 رسائل من وائل غنيم لـ محمد علي

• محمد علي يقوم بلعبة هبلة

• طاقة الغضب لتخريب البلد

• محمد علي يفشل في إدارة شركته

• لن تقدر على هدم الدولة المصرية

• اذهب للعلاج النفسي

• هدف خطة محمد علي

• الإخوان زي هتلر

• الإخوان بهايم

• أيمن نور عامل مناضل

فتح وائل غنيم، الناشط السياسي، النار على المقاول محمد علي، الذي ينفذ رغبات الجماعة الإرهابية في التحريض على الدولة المصرية داعيا إلى تظاهرات في مصر للاعتراض على قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.وخلال كلمته في فيديو بثه على صفحته عبر "فيسبوك"، وجه غنيم عدة رسائل للمقاول الهارب محمد علي:نشر وائل غنيم عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" فيديو موضحا ما يقوم به محمد على من لعبة واصفا إياها بأنها "لعبة هبلة"، قائلا أنه يريد توضيح ما يقوم به محمد على وما أسباب ارتدائه قناع النضال.وأوضح غنيم، أن محمد على قام بتوظيف طاقة الغضب في تخريب البلاد وأن المشكلة بدأت عندما قام بالاتفاق على مشاريع مع الدولة ولم يقدر على تنفيذها.أوضح غنيم أن محمد على صرح له قبل ذلك أنه لا يستطيع إدارة شركته التي كانت على حافة الانهيار ومن أجل إنقاذ ما تبقى منها قام بدخول في مشاريع ولم يقدر على تنفيذها.وأضاف غنيم، أنه عندما ناشد بنزول الثورة كان يستغل الشباب الذين يستمعون له وأن كل أطراف تلك اللعبة ستخرج خاسرة ولن يقدر على هدم الدولة المصرية.وجه غنيم نصيحة لمحمد على بالتوجه للعلاج النفسي لأنه غير قادر على التعامل مع الظروف بحكمة وأنه لا يرغب إلا في إنقاذ نفسه فقط لكي لا تتم محاكمته.أضاف غنيم قائلا إن خطة محمد علي ليست سوى خطة الغرض منها هو الهروب من المحاكمة.وقال وائل غنيم إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت نازية مثل هتلر، لذلك فشلوا لأنهم كانوا يعاملون الشعب مثل الكفار.وقال وائل غنيم إن هاشتاجات جماعة الإخوان الإرهابية تدل على أن الإخوان بهائم ولا يفهمون شيئا، مضيف: "شوية جهلة كله عايز ياخد الشو".وأضاف وائل غنيم،:"ثورة محمد على فشنك وأيمن نور عامل مناضل عشان خايف ينقطع عنه تمويل الشرق وشاري فيلا بيدفع أقساطها"، مضيفا: "النضال اللى بالدولار ما بيعمرش لأن اللى بيدفع مسيرو يزهق".