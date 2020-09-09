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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ثورتك فشنك.. 9 رسائل من وائل غنيم لـ محمد علي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:19 ص
محمد علي
محمد علي
نوران إمام
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فتح وائل غنيم، الناشط السياسي، النار على المقاول محمد علي، الذي ينفذ رغبات الجماعة الإرهابية في التحريض على الدولة المصرية داعيا إلى تظاهرات في مصر للاعتراض على قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وخلال كلمته في فيديو بثه على صفحته عبر "فيسبوك"، وجه غنيم عدة رسائل للمقاول الهارب محمد علي:

• محمد علي يقوم بلعبة هبلة
نشر وائل غنيم عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" فيديو موضحا ما يقوم به محمد على من لعبة واصفا إياها بأنها "لعبة هبلة"، قائلا أنه يريد توضيح ما يقوم به محمد على وما أسباب ارتدائه قناع النضال.

• طاقة الغضب لتخريب البلد
وأوضح غنيم، أن محمد على قام بتوظيف طاقة الغضب في تخريب البلاد وأن المشكلة بدأت عندما قام بالاتفاق على مشاريع مع الدولة ولم يقدر على تنفيذها.

• محمد علي يفشل في إدارة شركته
أوضح غنيم أن محمد على صرح له قبل ذلك أنه لا يستطيع إدارة شركته التي كانت على حافة الانهيار ومن أجل إنقاذ ما تبقى منها قام بدخول في مشاريع ولم يقدر على تنفيذها.

• لن تقدر على هدم الدولة المصرية
وأضاف غنيم، أنه عندما ناشد بنزول الثورة كان يستغل الشباب الذين يستمعون له وأن كل أطراف تلك اللعبة ستخرج خاسرة ولن يقدر على هدم الدولة المصرية.

• اذهب للعلاج النفسي
وجه غنيم نصيحة لمحمد على بالتوجه للعلاج النفسي لأنه غير قادر على التعامل مع الظروف بحكمة وأنه لا يرغب إلا في إنقاذ نفسه فقط لكي لا تتم محاكمته.

• هدف خطة محمد علي
أضاف غنيم قائلا إن خطة محمد علي ليست سوى خطة الغرض منها هو الهروب من المحاكمة.

• الإخوان زي هتلر
وقال وائل غنيم إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت نازية مثل هتلر، لذلك فشلوا لأنهم كانوا يعاملون الشعب مثل الكفار.

• الإخوان بهايم
وقال وائل غنيم إن هاشتاجات جماعة الإخوان الإرهابية تدل على أن الإخوان بهائم ولا يفهمون شيئا، مضيف: "شوية جهلة كله عايز ياخد الشو".

• أيمن نور عامل مناضل
وأضاف وائل غنيم،:"ثورة محمد على فشنك وأيمن نور عامل مناضل عشان خايف ينقطع عنه تمويل الشرق وشاري فيلا بيدفع أقساطها"، مضيفا: "النضال اللى بالدولار ما بيعمرش لأن اللى بيدفع مسيرو يزهق".

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