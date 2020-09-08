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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم دمياط» الأول على مستوى الجمهورية في الكاراتيه

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:38 م
الطالب فوزي أحمد
الطالب فوزي أحمد فوزي
حسام فهمي
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في بطولة الكاراتيه للمرحلة الثانوية كموتيه وزن ٥٥ك، وفوز الطالب فوزي أحمد فوزي السعيد بالصف الثاني الثانوي بمدرسة شطا الثانوية المعمارية المتقدمة.

وتقدم "عادل عثمان" وكيل الوزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بالشكر والتقدير لتوجيه عام التربية الرياضية ومشرف الفريق عاصم الحسيني، ولكل من ساهم في حصاد هذا المركز، وخاصة في ظل الظروف الحالية.

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