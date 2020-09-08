«تعليم دمياط» الأول على مستوى الجمهورية في الكاراتيه

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في بطولة الكاراتيه للمرحلة الثانوية كموتيه وزن ٥٥ك، وفوز الطالب فوزي أحمد فوزي السعيد بالصف الثاني الثانوي بمدرسة شطا الثانوية المعمارية المتقدمة.وتقدم "عادل عثمان" وكيل الوزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بالشكر والتقدير لتوجيه عام التربية الرياضية ومشرف الفريق عاصم الحسيني، ولكل من ساهم في حصاد هذا المركز، وخاصة في ظل الظروف الحالية.