بالأرقام.. كيف تفاعل المصريون مع «هاشتاج معاك يا بطل»؟



منذ ليل أمس وحتى الآن، تصدر "هاشتاج معاك يا بطل"، والذي عبر من خلاله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، عن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مواجه ما أسموه بحملات ودعوات جماعة الإخوان.



ولازال "الهاشتاج" متصدرًا قائمة الأكثر تداولًا في مصر، إذا دعا أصحابه الرئيس السيسي إلى الاستمرار في العمل دون النظر إلى الدعوات المضادة، وتنوعت التعليقات المشاركة والتي انصبت جميعها في دعم الرئيس بشكل مطلق، وترصد "الدستور" في التقرير التالي باستخدام عدد من أدوات تحليل البيانات مدى التفاعل.



توضح أداة "Talk walker" عدد المتفاعلين على هذا الهاشتاج بـ 2000 متفاعل بموجب 900 تغريدة فيما شارك 2500 آخرين في انتشار الهاشتاج عبر تويتر، ووصلت نسبة المشاركات الإيجابية الداعمة للرئيس الـ90% بينما السلبية كانت 10% فقط، وتوقعت الأداة أن يصل التفاعل خلال الأيام القادمة إذا استمر إلى 95 ألف مشارك. منذ ليل أمس وحتى الآن، تصدر "هاشتاج معاك يا بطل"، والذي عبر من خلاله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، عن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مواجه ما أسموه بحملات ودعوات جماعة الإخوان.ولازال "الهاشتاج" متصدرًا قائمة الأكثر تداولًا في مصر، إذا دعا أصحابه الرئيس السيسي إلى الاستمرار في العمل دون النظر إلى الدعوات المضادة، وتنوعت التعليقات المشاركة والتي انصبت جميعها في دعم الرئيس بشكل مطلق، وترصد "الدستور" في التقرير التالي باستخدام عدد من أدوات تحليل البيانات مدى التفاعل.توضح أداة "Talk walker" عدد المتفاعلين على هذا الهاشتاج بـ 2000 متفاعل بموجب 900 تغريدة فيما شارك 2500 آخرين في انتشار الهاشتاج عبر تويتر، ووصلت نسبة المشاركات الإيجابية الداعمة للرئيس الـ90% بينما السلبية كانت 10% فقط، وتوقعت الأداة أن يصل التفاعل خلال الأيام القادمة إذا استمر إلى 95 ألف مشارك.

هاشتاج معاك يا بطل





وتنوعت الهاشتاجات الداعمة للرئيس وكان أبرزها: "مش نازلين يوم 30، وكلنا معاك يا بطل، تحيا مصر"، والتي شارك فيها المتفاعلون على موقع تويتر من خلال التغريدات، وإعادة التغريدات بقوة حتى تصدرت قائمة الأكثر تداولًا في مصر.

وتنوعت الهاشتاجات الداعمة للرئيس وكان أبرزها: "مش نازلين يوم 30، وكلنا معاك يا بطل، تحيا مصر"، والتي شارك فيها المتفاعلون على موقع تويتر من خلال التغريدات، وإعادة التغريدات بقوة حتى تصدرت قائمة الأكثر تداولًا في مصر.

هاشتاج معاك يا بطل



و رصدت الأداة نسب التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى المختلفة، فكان التفاعل على تويتر بنسبة 95.3%، أما المدونات فبلغت نسبة 0.9%، بينما المواقع الإلكترونية، بلغت نسبتها 3.8%، وأخيرًا موقع اليوتيوب بنسبة 1%.



هاشتاج معاك يا بطل





وكانت نسبة تفاعل الإناث على الهاشتاج 23.1%، بينما الذكور بلغت 76.9%، وشارك الأشخاص من سن 18- 24 على الهاشتاج بنسبة 23%، بينما من 25- 34 شاركوا بنسبة 51.1%، ومن سن 35 - 44 شارك بنسبة 15.5%، وكانت جميع المشاركات من أشخاص عرب بنسبة 100%. وكانت نسبة تفاعل الإناث على الهاشتاج 23.1%، بينما الذكور بلغت 76.9%، وشارك الأشخاص من سن 18- 24 على الهاشتاج بنسبة 23%، بينما من 25- 34 شاركوا بنسبة 51.1%، ومن سن 35 - 44 شارك بنسبة 15.5%، وكانت جميع المشاركات من أشخاص عرب بنسبة 100%.

هاشتاج معاك يا بطل



وعلى صعيد الدول فكانت السعودية هي أكثر المشاركين في الهاشتاج بنسبة 74.7%، تليها مصر بنسبة 19.9%، والمغرب بنسبة 0.4%، وأسبانيا بنسبة 0.3% وسوريا بنسبة 0.7%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.3%.



هاشتاج معاك يا بطل



وباستخدام أداة "جوجل تريند" التي ترصد مدى اهتمام مستخدمي موقع جوجل، فقد وصلت عدد عمليات البحث على هاشتاج "كلنا معاك يا بطل" إلى 87 عملية بحث في الدقيقة، وتصدرت محافظة القاهرة عمليات البحث تلك على موقع "جوجل".