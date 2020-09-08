النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي لمتوفى في مشاجرة بالمنيب

طلبت النيابة العامة في جنوب الجيزة تقرير الطب الشرعي الخاص بشاب توفي عقب مشاجرة نشبت بينه وبين آخرين في منطقة المنيب بالجيزة؛ للوقوف على سبب الوفاة، وبدأت التحقيق مع طرفي التشاجر.وأظهرت المعاينة المبدئية أن الشاب فارق الحياة نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، عقب مشاجرته وآخرين، بمنطقة المنيب في الجيزة، حيث تمكنت القوات من ضبط أطراف المشاجرة وتم عرضهم على النيابة العامة لتولي التحقيقات.