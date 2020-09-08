رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي لمتوفى في مشاجرة بالمنيب

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:25 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
طباعة
طلبت النيابة العامة في جنوب الجيزة تقرير الطب الشرعي الخاص بشاب توفي عقب مشاجرة نشبت بينه وبين آخرين في منطقة المنيب بالجيزة؛ للوقوف على سبب الوفاة، وبدأت التحقيق مع طرفي التشاجر.

وأظهرت المعاينة المبدئية أن الشاب فارق الحياة نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، عقب مشاجرته وآخرين، بمنطقة المنيب في الجيزة، حيث تمكنت القوات من ضبط أطراف المشاجرة وتم عرضهم على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التموين» تبدأ نقل الزوجة إلى بطاقة الزوج على البوابة الرقمية

بالوقائع.. كيف تملصت الإرهابية من جرائمها وألصقتها بتنظيمات صغيرة؟

وزير الاتصالات يكشف لـ«الدستور» تفاصيل «أضخم مشروع» للقضاء على الفساد

حقيقة تخفيض رسوم رخصة القيادة

الصور

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

«التموين» تبدأ نقل الزوجة إلى بطاقة الزوج على البوابة الرقمية

وزير الاتصالات يكشف لـ«الدستور» تفاصيل «أضخم مشروع» للقضاء على الفساد

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

فقد سمعه وحبه ومات وحيدا.. هل عاقب القدر زكي رستم على أدوار الشر؟

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

6.3 مليار دولار لتوفير لقاحات ضد كورونا في اليابان

التلوث مسؤول عن 13% من الوفيات في الاتحاد الأوروبي

38.9 مليون اختبار للكشف عن كورونا في روسيا

دراسة: مرضى كورونا قد يصابون بعدوى معوية مطولة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الإنسان.. وجاذبية الدراما!
ماجد حبته
السودان.. وكوارث أخرى
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
المزيد

الثقافة

5 كتب ومجموعة شعرية جديد الباحث العراقي حسام كصاي

«على الشاطئ».. حكاية قصة «مجهولة» كتبها 3 من عمالقة الأدب في مصر

نجلاء علام تنتظر «دليل الطفل الموهوب» و«القيم في مجلات الأطفال العربية»

طبعة جديدة من رواية «366» لــ أمير تاج السر