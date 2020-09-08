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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيدات يتوافدن على لجان انتخابات «الشيوخ» بأسوان (صور)

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:55 ص
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
إسراء توفيق
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توافد مجموعة من السيدات بمحافظة أسوان على لجان انتخابات مجلس الشيوخ في جولة الإعادة، صباح اليوم الثلاثاء، في لجان مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة، وحرص رجال الأمن على تنظيم الناخبات في صفوف لدخول اللجنة بشكل منتظم.

وواصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان، حملات تعقيم مقار لجان الاقتراع الانتخابية على مستوى المحافظة، استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها يومى غدًا الثلاثاء والأربعاء، ويتم تطهير كافة اللجان الانتخابية وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين، وذلك تحت إشراف الدكتورة مروة محمود مدير إدارة المستوطنة.

المقرر التنافس بين 4 مرشحين في الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 هم: بمدينة أسوان اللواء مصطفى جمعة مرشح ''مستقل''، ومركز دراو محمد الأنور حزب '' مستقبل وطن''، ومرشح مركز أدفو ياسر عبدالحميد عوض ''مستقل''، ومرشح آخر لنفس المركز مجد الدين حسيبو وشهرته مجدي حسيبو حزب ''مستقبل وطن''.

وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومين الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.

والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ

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