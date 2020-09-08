كليب جاستن بيبر يحقق 23 مليون مشاهدة فى 48 ساعة

حقق كليب «Popstar»، والذي شارك فيه النجم جاستن بيبر مع دريك وdj خالد 23 مليون مشاهدة فى 48 ساعة، محتلًا الترند رقم 26 عالميًا، وهي الأغنية التي طرحها الثنائي دريك وخالد في يوليو الماضي.وتدور قصة الكليب حول قيام خالد بإزعاج دريك من أجل تصوير كليب للأغنية، وهو ما يجعله يغضب بسبب كثرة تكرار خالد لنفس الطلب، ليفكر دريك فى الاستعانة بالمغني جاستن بيبر، وبعد تقديم بيبر الكليب، يستيقظ بيبر ليجد نفسه بجوار زوجته هيلى ويخبرها بأنه كان يحلم بتصوير كليب أغنية Popstar لدريك وخالد، ثم يفاجئ بدريك يتصل به على الهاتف.