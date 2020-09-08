

وهنا في «الدستور» ننشر لكم، في إطار خدماتنا المتنوعة للمتابعين طريقة تحديد "اتجاه القِبلة" للتسهل على المسلمين في أنحاء العالم الاتجاه مباشرة وبشكل سريع، مع توفير طريقتين، الطريقة الإلكترونية، والتي يمكن من خلالها تحديد القبلة من عن طريق أي جهاز كمبيوتر أو موبايل، وفي حالة عدم تواجد وسيلة من الوسائل الإلكترونية فنلجأ هنا إلى الطرق التقليدية أو اليدوية وهي تكون من: (الشمس - نجم القطب الشمالي - ظل الإنسان وقت الظهيرة).



طريقة تحديد "اتجاه القِبلة"



الطريقة الأولى لتحديد اتجاة القبلة



ونأتي لكم بالطريقة الإلكترونية التي يمكن من خلالها تحديد القبلة بشكل سريع ومبسط ومحدد، ويأتي ذلك عن طريق الرابط التالي: (https:qiblafinder.withgoogle.comintlardesktop)



الطريقة الثانية لتحديد "اتجاه القِبلة"



1- الشمس





يأتي ذلك من خلال معرفة الجهة التي تغرب منها الشمس أو تشرق، حيث يقف الشخص مواجهًا مثلًا لجهة الشرق، فتكون جهة الغرب من خلفه، وعن يساره جهة الشمال، والجنوب عن يمينه (الجنوب هو اتجاه القبلة)، كذلك يمكن وضع جهة شروق الشمس عن اليمين، فتكون جهة القبلة من الخلف، وذلك في الفترة ما بين الصباح إلى ما قبل الظهر، وتكون من الأمام من بعد الظهيرة إلى غروب الشمس.



2- نجم القطب الشمالي



جعل الله سبحانه وتعالى النجوم لنهتدي بها، ومنها نجم القطب الشمالي والذي يستعان به في تحديد جهة الجنوب، فهو ثابت لا يتحرك من مكانه.



3- ظل الإنسان وقت الظهيرة



تتعامد الشمس على الكعبة المشرفة، فلو وقف أحد في الشمس في هذا الوقت، وحدد اتجاه ظله، فتكون جهة القبلة بعكس جهة الظل.



ومن المعروف أن القِبلة هي الاتجاه الثابت نحو الكعبة في المسجد الحرام في مكّة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وهي المكان الذي يتجه إليه جميع المسلمين عند أداء صلواتهم، أينما كانوا في العالم، فعلى المسلم أن يتأكد من اتجاه القبلة لتصح صلاته بشكل كامل، فهي شرط من شروط صحّة الصّلاة.

يتساءل الكثير من المسلمين في مختلف العالم عن طريقة تحديد "اتجاه القِبلة" وخصوصًا عندما يغادر المسلم من مكان لآخر دون العلم ما هو اتجاه القبلة بالشكل الصحيح.طريقة تحديد "اتجاه القِبلة"