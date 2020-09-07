الوفد: خطة إحلال السيارات للغاز الطبيعى تحقق وفرًا اقتصاديًا

قال حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن جهود الحكومة التي تسعى فيها لبدء عملية الإحلال لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تستهدف تحقيق أقصى استفادة من اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة التي تم اكتشافها مؤخرا في مصر، والارتقاء بنمط وأسلوب حياة المواطن المصري.أضاف الجندي، في بيان الإثنين، أن هذه الخطة ستحقّق وفر اقتصادي كبير لخزانة الدولة، فضلًا عن المحافظة على البعد البيئي وضمان عدم تلويث المناخ بعوادم السيارات الخطيرة، لا سيما في ظل اتجاه الدولة نحو استخدام وسائل وقود آمنة وصحية على حياة الفرد من خلال اتباع استراتيجيات للمحافظة على المناخ البيئي.وأشار إلى أن وسائل الأمان والراحة أصبحت لم تعد متوفرة في وسائل النقل العام، في ظل ما تشهده الدولة من تقدم على كل الأصعدة وفي مختلف المجالات، فضلا عن المشروعات القومية التي تفتتحها الدولة، مما يستلزم بالضرورة الاتجاه نحو تفعيل استخدام وسائل النقل الآمنة التي تعمل على تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي، وكذلك الحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا على ميزانية الدولة.أضاف عضو مجلس الشيوخ، أن عملية الإحلال بمثابة تحدي كبير أمام الدولة للارتقاء بحياة المواطن المصري وملاحقة مصاف الدول المتقدمة التي اتجهت من سنوات عدة لسيارات الغاز الطبيعي بل وتطلع العديد من الدول للاتجاه نحو السيارات الكهربائية، منوها بأن مصر تمتلك كل المقومات لتفعيل هذه الخطة سواء كهرباء أو غاز طبيعي الأمر الذي يتطلب سرعة التوجه نحو مجتمع آمن وأفضل.