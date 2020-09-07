محافظ بورسعيد يكرم طالبات مدرسة الدكتور أحمد زويل

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، طالبات مدرسة الدكتور أحمد زويل من قسم الكهرباء وتجميع ضفائر السيارات؛ للتفوق الدراسي والالتزام أثناء التدريب فى مصنع الضفائر الكهربية، وذلك خلال فعاليات اللقاء الموسع مع 100 شاب، ضمن مبادرة شباب بيدير شباب، بحضور أحمد مجدي العضو المنتدب لمصنع إنتاج الضفائر الكهربائية سومو تومو.وأعرب المحافظ عن فخره بهؤلاء الشباب، مؤكدا أنهم "نموذج للشاب المثالي الذى يجتهد فى العلم والعمل، وأننا ندعم الشباب الجاد، ونحاول توفير كافة الإمكانات لتوفير حياة أفضل لأبناءنا".وأشار إلى التعاون المثمر بين المحافظة وشركة سوموتومو للضفائر الكهربية، من خلال إتاحة الفرص التدريبية لطلاب التعليم الفنى خلال الدراسة بما يؤهلهم لسوق العمل وإكسابهم الخبرات العملية المختلفة، وتم تعيين جميع الأوائل بالشركة على الفور، حيث وجه المحافظ الشكر لإدارة الشركة على دعمها المستمر لخطة المحافظة للارتقاء بالتعليم الفني.