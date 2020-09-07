تفاصيل خطة العام الجديد .. موعد بدء الدراسة 2020/2021





تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد



وتشهد أروقة وزارة التربية والتعليم، اليوم، مشاورات مكثفة بين الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقيادات الوزارة للاتفاق على شكل الإعلان عن خطة وزارة التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد.



وكشفت مصادر خاصة، أن الاتجاه الغالب هو عرض وزير التربية والتعليم لخطة الوزارة من خلال فيديو مسجل لوسائل الإعلام، مع بيان تفصيلي لخطة الوزارة، والاجراءات التي سوف تطبقها لوقاية التلاميذ من مخاطر جائحة فيروس كورونا المعروف باسم كوفيد -19.



وأوضحت المصادر أن الوزير دخل منذ بداية الأسبوع في اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية في الدولة، لوضع تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد ومناقشتها قبل عرضها على الراأي العام.



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تعتمد خطة الوزارة بشكل أساسي علي تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في مختلف الصفوف التعليمية خاصة بالمدارس التي بها كثافات طلابية عالية، مع تقليل التعامل المباشر وتجمعات الطلابية لأقصى حد خاصة في مراحل رياض الأطفال وصفوف الابتدائية لمنع حدوث انتشار للعدوي في حالة إصابة أي طفل.



وبالنسبة للإجراءات الوقائية، فتشرف وزارة التربية والتعليم مع وزارة الصحة والسكان، على تنفيذ الإجراءات الاحترازية في مختلف المدارس التي تشمل تقليل عدد مرات حضور التلاميذ لللمدارس أسبوعيا، وتخصيص غرف عزل في كل مدرسة لوضع الحالات المشتبه بإصابتها لحين التعامل معها طبيا.



تعتمد خطة الوزارة بشكل أساسي علي تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في مختلف الصفوف التعليمية خاصة بالمدارس التي بها كثافات طلابية عالية، مع تقليل التعامل المباشر وتجمعات الطلابية لأقصى حد خاصة في مراحل رياض الأطفال وصفوف الابتدائية لمنع حدوث انتشار للعدوي في حالة إصابة أي طفل.وبالنسبة للإجراءات الوقائية، فتشرف وزارة التربية والتعليم مع وزارة الصحة والسكان، على تنفيذ الإجراءات الاحترازية في مختلف المدارس التي تشمل تقليل عدد مرات حضور التلاميذ لللمدارس أسبوعيا، وتخصيص غرف عزل في كل مدرسة لوضع الحالات المشتبه بإصابتها لحين التعامل معها طبيا.

يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد على الرأي العام غدا الثلاثاء.من المقرر ان ينطلق لعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم 17 اكتوبر القادم، حيث يتوجه ما يزيد عن 22 مليون طالب وطالبة في مختلف الصفوف التعليمية لما يزيد عن 56 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.