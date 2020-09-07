تفاصيل خطة العام الجديد .. موعد بدء الدراسة 2020/2021
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:45 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد على الرأي العام غدا الثلاثاء.
من المقرر ان ينطلق لعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم 17 اكتوبر القادم، حيث يتوجه ما يزيد عن 22 مليون طالب وطالبة في مختلف الصفوف التعليمية لما يزيد عن 56 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.
وتشهد أروقة وزارة التربية والتعليم، اليوم، مشاورات مكثفة بين الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقيادات الوزارة للاتفاق على شكل الإعلان عن خطة وزارة التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد.
وكشفت مصادر خاصة، أن الاتجاه الغالب هو عرض وزير التربية والتعليم لخطة الوزارة من خلال فيديو مسجل لوسائل الإعلام، مع بيان تفصيلي لخطة الوزارة، والاجراءات التي سوف تطبقها لوقاية التلاميذ من مخاطر جائحة فيروس كورونا المعروف باسم كوفيد -19.
وأوضحت المصادر أن الوزير دخل منذ بداية الأسبوع في اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية في الدولة، لوضع تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد ومناقشتها قبل عرضها على الراأي العام.
وبالنسبة للإجراءات الوقائية، فتشرف وزارة التربية والتعليم مع وزارة الصحة والسكان، على تنفيذ الإجراءات الاحترازية في مختلف المدارس التي تشمل تقليل عدد مرات حضور التلاميذ لللمدارس أسبوعيا، وتخصيص غرف عزل في كل مدرسة لوضع الحالات المشتبه بإصابتها لحين التعامل معها طبيا.
من المقرر ان ينطلق لعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم 17 اكتوبر القادم، حيث يتوجه ما يزيد عن 22 مليون طالب وطالبة في مختلف الصفوف التعليمية لما يزيد عن 56 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.
تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد
وتشهد أروقة وزارة التربية والتعليم، اليوم، مشاورات مكثفة بين الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقيادات الوزارة للاتفاق على شكل الإعلان عن خطة وزارة التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد.
وكشفت مصادر خاصة، أن الاتجاه الغالب هو عرض وزير التربية والتعليم لخطة الوزارة من خلال فيديو مسجل لوسائل الإعلام، مع بيان تفصيلي لخطة الوزارة، والاجراءات التي سوف تطبقها لوقاية التلاميذ من مخاطر جائحة فيروس كورونا المعروف باسم كوفيد -19.
وأوضحت المصادر أن الوزير دخل منذ بداية الأسبوع في اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية في الدولة، لوضع تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد ومناقشتها قبل عرضها على الراأي العام.
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تعتمد خطة الوزارة بشكل أساسي علي تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في مختلف الصفوف التعليمية خاصة بالمدارس التي بها كثافات طلابية عالية، مع تقليل التعامل المباشر وتجمعات الطلابية لأقصى حد خاصة في مراحل رياض الأطفال وصفوف الابتدائية لمنع حدوث انتشار للعدوي في حالة إصابة أي طفل.
وبالنسبة للإجراءات الوقائية، فتشرف وزارة التربية والتعليم مع وزارة الصحة والسكان، على تنفيذ الإجراءات الاحترازية في مختلف المدارس التي تشمل تقليل عدد مرات حضور التلاميذ لللمدارس أسبوعيا، وتخصيص غرف عزل في كل مدرسة لوضع الحالات المشتبه بإصابتها لحين التعامل معها طبيا.