«القومي لأسر الشهداء» يسلم 5 وحدات سكنية للمصابين

سلم اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، صباح اليوم الإثنين، عقد وحدة سكنية بمدينة بدر، لحسين أحمد محمد بسيس المصاب بعجز كلي «فقد بصر».كما سلم الخطيب 4 وحدات سكنية مساحة 90م بمحافظة بورسعيد للمصابين «حسن مصطفى محمد عبدالفتاح، أحمد محمد أحمد العربي، أحمد حسن محمد حجازي عبدالرحمن هشام السيد مشعل».يأتي ذلك في إطار تقديم الرعاية والإهتمام لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بقواعد بيانات المجلس، على أن يتم تسليم عدد آخر من الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة وفقًا للقواعد والشروط المعمول بها.