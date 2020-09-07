الحبس سنة لعاطلين سرقا 20 ألف جنيه من شركة بالنزهة

قضت محكمة جنح النزهة، اليوم الإثنين، بالحبس لمدة عام لعاطلين في اتهامهما بسرقة شركة بالنزهة بأسلوب كسر القفل.وكانت قوة أمنية من قسم شرطة النزهة، تمكنت أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء لهما معلومات جنائية مسجلة، أثناء استقلالهما سيارة وبحوزتهما "أجنة حديدية، مقص حديدى، كماشة، 2 ماسورة حديدية ومبلغ مالي 20 ألف جنيه".واعترفا بسرقة شركة بأسلوب كسر القفل، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة، فتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي قررت إحالتهما للمحاكمة.